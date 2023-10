Abhay Deol partage le mème de Zindagi Na Milegi Dobara pour révéler que le plan de suite était une blague, les fans disent « ne jouez pas avec nos sentiments »

Abhay Deol partage un mème pour mettre fin aux spéculations sur la suite de Zindagi Na Milegi Dobara, laissant les fans déçus.

Plus tôt, Farhan Akhtar a partagé une photo dans « Imraan pose » faisant allusion à Zindagi Na Milegi Doobara 2, cependant, maintenant Abhay Deol a partagé un mème qui a mis fin à toutes les spéculations autour de la suite et a déçu les fans.

Jeudi, Abhay Deol a consulté son Instagram et partagé quelques images du film, dans lequel Arjun Saluja de Hrithik Roshan affronte Imraan Qureshi (Farhan Akhtar) après avoir jeté le téléphone d’Arjun hors d’une voiture en mouvement. Cependant, dans le mème, le dialogue de Hrithik Roshan a été légèrement modifié et disait : « Me dire que nous faisons ZNMD 2. Puis dire que c’était juste une blague ! Pas rigolo! »





Abhay Deol, qui joue le rôle de Kabir Dhawan dans le film emblématique Zindagi Na Milegi Dobara, a partagé la publication avec son dialogue emblématique du film, « BPL [Bum pe laat.]»

Les spéculations sur la suite allaient bon train après que Farhan Akhtar a laissé tomber une photo et l’a légendée : « Le look Imraan boucle la boucle. Que dit Zoya Akhtar…? Si les Bwoys entreprennent un autre road trip… » À cela, Zoya Akhtar a déclaré : « Mon Bagwati est emballé. » Abhay a également donné un signal vert et a dit : « J’ai fait emballer mon Bagwati depuis 2012, qu’est-ce qui vous retient les gars ? Hrithik Roshan a également montré son enthousiasme et a dit : « Allons-y ».

Après avoir vu le message d’Abhay Deol, certains internautes ont été déçus. L’un des commentaires disait : « Maintenant, s’il vous plaît, faites-en un, rendons-le moins drôle. » Un autre a écrit : « J’espère que ce n’est pas une blague. » Un autre a écrit : « faites-le ». Un autre a écrit : « Ne jouez pas avec nos émotions comme ça, s’il vous plaît. » Tandis que d’autres étaient heureux que le film original ne soit pas « ruiné » avec la partie 2.

Dirigé par Zoya Akhtar, Zindagi Na Milegi Dobara met en vedette Kalki Kochelin, Abhay Deol, Hrithik Roshan, Farhan Akhtar et Katrina Kaif ainsi que d’autres dans des rôles clés. Le film raconte l’histoire de trois amis Kabir, Imran et Arjun qui prennent des vacances en Espagne avant le mariage de Kabir. Le voyage se transforme en une opportunité de réparer les barrières, de panser les blessures, de tomber amoureux de la vie et de combattre leurs pires peurs.

Pendant ce temps, Hrithik Roshan attend actuellement la sortie de son prochain film Fighter qui met également en vedette Deepika Padukone et Anil Kapoor et devrait sortir en salles le 25 janvier. Farhan Akhtar, quant à lui, travaille actuellement sur son film Don 3 qui met en vedette Ranveer. Singh.