Abhay Deol informe les fans du premier film de Disney « Spin », partage la bande-annonce | Nouvelles des gens

New Delhi: l’acteur Abhay Deol a partagé samedi des informations sur son premier film Disney « Spin » et a publié une bande-annonce de la comédie familiale centrée sur l’Inde.

« Je suis conscient que la plupart de mon public m’aime pour faire des récits alternatifs et nerveux, qui remettent en question le statu quo. C’est pourquoi ce film est d’autant plus spécial qu’il s’éloigne de mon propre statu quo et répond à un jeune public. ‘Spin’ est un film de Disney qui sera diffusé sur leur plate-forme pour le public américain le 13 août. C’est un petit bijou de film, qui vous laissera sourire et vous sentir bien. Heureux de faire partie de il! » Abhay a écrit sur Instagram avec la bande-annonce.

« Spin » est le premier film original de Disney Channel mettant en vedette un indo-américain. Le film met en scène Avantika Vandanapu, actrice américaine d’origine indienne, dans le rôle de l’adolescente américano-indienne Rhea Kumar, qui découvre son côté artistique à travers le monde unique du deejaying. Abhay Deol incarne le père de Rhea, Arvind Kumar.

« Spin » est réalisé par Manjari Makijany, qui est la fille du défunt acteur Mac Mohan et la cousine de l’actrice Raveena Tandon. Meera Syal, Aryan Simhadri, Agam Darshi, Anna Cathcart et Michela Luci co-star dans le film.

Outre « Spin », les projets à venir d’Abhay sont la production « Velley » d’Ajay Devgan, en plus de « Jungle Cry », « Junction » et une série Web basée sur le livre « Trial By Fire: The Tragic Tale Of The Uphaar Fire Tragedy », par auteurs Neelam et Shekhar Krishnamoorthy.