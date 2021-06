Aberdeen s’entend pour signer l’attaquant américain Christian Ramirez du Houston Dynamo | Actualités footballistiques

Aberdeen a conclu un accord pour signer Christian Ramirez du club de MLS Houston Dynamo, sous réserve que l’attaquant obtienne un visa et passe un examen médical.

Ramirez, 30 ans, a remporté deux sélections pour l’équipe nationale des États-Unis après avoir joué pour le Minnesota United et le Los Angeles FC.

Au cours de son passage au deuxième niveau nord-américain avec Minnesota United, Ramirez a remporté deux prix du Soulier d’or de la NASL et a été nommé dans l’équipe de fin de saison de l’année à trois reprises.

« Je me sens extrêmement béni et excité à l’idée de jouer pour un club aussi historique, et plus important encore de faire partie de cette nouvelle ère sous la direction du manager, Stephen Glass », a déclaré Ramirez sur le site Web du club.

« Quand la perspective de rejoindre l’Aberdeen FC m’a été présentée, j’ai su que c’était une perspective que je ne pouvais pas laisser passer.

Image:

Scott Brown a également rejoint Aberdeen après avoir quitté le Celtic



« J’ai hâte d’aller à Aberdeen et de rencontrer le staff, les joueurs et les supporters. Je suis prêt à tout donner à ce club. »

L’équipe d’Aberdeen de Glass a déjà commencé sa pré-saison avant son affrontement en Europa Conference League avec BK Hacken le 22 juillet.

Ramirez devra entrer dans une période d’auto-isolement avant de pouvoir rejoindre ses coéquipiers d’Aberdeen.

Image:

Le patron d’Aberdeen, Stephen Glass, a scellé un autre ajout à son équipe à Pittodrie



« Sécuriser un avant-centre était vital pour nous et, lorsque nous avons commencé à chercher, Christian est immédiatement devenu une priorité », a déclaré Glass, qui a joué puis entraîné aux États-Unis.

« Nous avons dû travailler très dur en tant que club pour finaliser cela et nous sommes ravis de pouvoir ajouter un buteur éprouvé qui est encore à un bon âge et est un internationaliste à part entière.

« Nous ne doutons pas qu’il va apporter une grande valeur ajoutée à notre équipe et aider toutes les personnes qui la composent. Je suis sûr qu’il montrera les raisons pour lesquelles nous avons poursuivi cet accord si vigoureusement. »