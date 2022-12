Aberdeen: Jim Goodwin comprend la critique de la tactique dans la défaite celtique | Nouvelles du football

Le manager d’Aberdeen, Jim Goodwin, admet qu’il comprend les critiques qu’il a reçues pour sa tactique prudente contre le Celtic compte tenu du résultat final du match.

L’équipe de Goodwin n’a eu que deux tirs au but – tous deux non cadrés – et 20% de possession de balle lors de la défaite 1-0 de samedi contre les leaders de la Premiership écossaise à Pittodrie.

L’ancien capitaine et manager des Dons, Willie Miller, a qualifié la tactique de “retraite” d’inacceptable et a appelé le président Dave Cormack à faire savoir à Goodwin que les fans s’attendent à une approche plus ambitieuse.

Goodwin avait été piqué par une défaite 4-1 à Ibrox plus tôt dans la saison après avoir juré d’attaquer une équipe des Rangers hors de forme, et il a décidé de faire le chemin inverse contre les champions.

Cependant, le vainqueur de Callum McGregor à la 87e minute signifiait que Goodwin avait peu de temps pour modifier sa tactique et qu’il était préparé à la flak.

“Ce n’est pas le plus amusant à regarder”, a-t-il déclaré. “Du point de vue des fans, je comprends leur frustration à la fin du match. Je comprends. Mais nous avons pensé que c’était la meilleure voie à suivre.

“Malheureusement maintenant, avec le recul, quand vous êtes assis ici sans rien montrer, il est difficile d’en faire un argument.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Faits saillants du choc de la Premiership écossaise entre Aberdeen et le Celtic.



“En seconde période, je ne pense pas que nous en ayons offert assez pour aller de l’avant. En première mi-temps, nous avons eu trois ou quatre attaques dangereuses.

“Mais c’est le premier match depuis cinq semaines et il y avait probablement un peu de fatigue autour de l’heure de jeu, et nous avons juste essayé de voir le match se terminer à la fin. Le Celtic est une bonne équipe, ils ont continué à se brancher et Callum McGregor est venu avec les marchandises à la fin.

“Mais si nous étions repartis avec un 0-0 et que nous n’avions pas particulièrement bien joué, alors tout le monde nous aurait probablement tapé dans le dos et dit à quel point nous étions organisés et disciplinés.

“Malheureusement, ce n’est pas le cas car, lorsque vous vous installez de cette façon et que vous repartez sans rien, il est difficile de discuter.”

Goodwin a maintenant une décision majeure à prendre avec la visite des Rangers à Pittodrie mardi, en direct sur Sky Sports.

“Nous n’avons pas décidé quel sera le plan de match pour le match des Rangers”, a-t-il déclaré. “Nous verrons comment les garçons récupèrent.

“Mais défensivement, je veux que nous soyons solides et organisés. Nous avons reçu de nombreuses critiques avant la Coupe du monde sur le nombre de buts que nous avons encaissés. Ce n’est pas quelque chose qui peut nous être étiqueté ici parce que nous n’avons encaissé que six buts à domicile.

“Mais bien sûr, nous voulons être reconnus comme une bonne équipe de football à l’esprit offensif et je pense que nous l’avons été pendant la majeure partie de la saison.”

Le Celtic a réussi 33 buts au but dans une performance qui, selon le manager Ange Postecoglou, était la plus dominante de son mandat – une affirmation saisissante étant donné que son équipe a gagné 9-0 contre Dundee United.

La patience et la confiance en ses joueurs, ainsi que la capacité d’invoquer un vainqueur tardif, étaient une preuve supplémentaire de leurs références au titre alors qu’ils rétablissaient leur avantage de neuf points sur les Rangers.

Image:

L’attaquant Bojan Miovski. a eu du mal à menacer pour Aberdeen contre le Celtic





Postecoglou a récemment diverti les fans du Celtic en affirmant qu’il était plus dérangé par ce qu’il avait pour le dîner que par la nomination de Michael Beale en tant que manager d’Ibrox, mais il y avait un élément sérieux dans sa déclaration que la concentration de ses joueurs a démontrée.

“Mon ambition est que nous terminions la saison plus forts que nous ne l’avons commencée, et si nous le faisons, nous n’aurons à nous soucier de rien d’autre que de nous-mêmes”, a-t-il déclaré.

“Parfois, vous pouvez tomber dans le piège de penser que vous avez une sorte de luxe de distance que vous pouvez retirer de la pédale. Nous n’allons jamais faire ça. Je ne vais pas nous permettre d’être ce genre d’équipe.

“Nous allons y aller, que nous soyons premier, deuxième ou quel que soit l’endroit où nous sommes, quel que soit le nombre de points, quel que soit le nombre de buts que nous avons marqués, peu importe, nous passons au prochain match en essayant d’être la meilleure équipe que nous puissions être.

“Nous nous concentrons totalement sur qui nous sommes et sur le type d’équipe de football que nous voulons être.”