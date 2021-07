Aberdeen et Hibernian progressent en Europa Conference League | Actualités footballistiques

Ce fut une soirée réussie pour les clubs de Grande-Bretagne et d’Irlande en Europa Conference League jeudi.

Hibernian, Aberdeen, The New Saints, Bohemians, Dundalk et Linfield se sont tous qualifiés pour le troisième tour de qualification, les Connah’s Quay Nomads étant le seul club britannique ou irlandais à être éliminé.

Hibs est arrivé en Andorre 3-0 depuis le match aller à Easter Road, mais a pris du retard sur Santa Coloma, avant que des réponses rapides de Jamie Murphy et Daniel Mackay ne scellent une victoire 2-1 dans la nuit et une victoire globale 5-1.

Aberdeen est devenu la deuxième équipe de Premiership écossaise. Les Dons détenaient une solide avance de 5-1 depuis le match aller à Pittodrie contre BK Hacken et ont progressé malgré une défaite 2-0 en Suède.

Image:

Jamie Murphy célèbre le 1-1



Le vainqueur du temps additionnel de Patching envoyé Dundalk à travers de manière dramatique aux dirigeants de la ligue estonienne Levadia Tallinn. Avec une égalité équilibrée à 2-2 lors du match aller de la semaine dernière à Tallaght, les Lilywhites ont pris du retard, mais David McMillan a égalisé en approchant avant que Patching n’assure leur passage grâce à une frappe du bord de la surface.

Rivaux de la première division de la Ligue d’Irlande Bohémiens a suivi Dundalk avec une victoire 3-0 et un succès total de 4-0 contre le F91 Dudelange. Robert Cornwall et Georgie Kelly (2) ont marqué les buts à Dalymount Park.

Un match nul et vierge en Bosnie a suffi pour Linfield alors qu’ils avançaient, ils ont dépassé Borac Banja Luka 4-0 au total.

Les nouveaux saints a enregistré sa plus grande victoire globale en Europe avec une autre victoire catégorique sur Kauno Zalgiris. Menant 5-0 lors du match aller en Lituanie, les Saints ont avancé 10-1 grâce à de nouveaux buts de Danny Redmond, Louis Robles (2), Declan McManus et Danny Davies.

Nomades de Connah’s Quay ont été incapables de faire table rase et de suivre les rivaux de Cymru Premier, les Saints, au tour suivant, malgré une victoire contre Prishtina dans la nuit. Jamie Insall (2), George Horan et Callum Morris figuraient sur la feuille de match, mais la défaite de la semaine dernière au Kosovo s’est avérée une tâche ardue.

Ailleurs, il y a eu des résultats choquants comme AEK Athènes, BATE Borisov et Steaua Bucarest ont tous été éliminés de la compétition.

L’AEK et le Steaua ont tous deux été éliminés aux tirs au but, par Vélez Mostar et Shakhter Karaganda respectivement, tandis qu’une victoire 4-1 pour Dynamo Batoumi au BATE les a vu progresser 4-2 au total.