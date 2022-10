Aberdeen: Dave Cormack décrit les espoirs d’un nouveau stade écologique qui pourrait injecter 1 milliard de livres sterling dans la ville | Nouvelles du football

Le président d’Aberdeen, Dave Cormack, espère que les pourparlers avec les dirigeants municipaux de la ville conduiront les Dons à emménager dans un nouveau stade respectueux de l’environnement qui, selon une étude d’impact économique, injecterait 1 milliard de livres sterling dans l’économie de Granite City au cours des 50 prochaines années.

Malgré la signature d’une nouvelle maison de 50 millions de livres sterling à Kingsford – à 13 km à l’ouest du centre-ville – il y a plusieurs années, Cormack dit qu’il est prêt à attendre une décennie pour une décision de l’autorité locale sur un nouveau terrain.

De plus, le millionnaire du logiciel basé aux États-Unis est prêt à continuer à financer le club en attendant une décision définitive quant à savoir si le conseil les veut dans le cadre d’un développement de 150 millions de livres sterling de la plage d’Aberdeen.

Leur terrain actuel, le stade Pittodrie, a connu des jours meilleurs au cours des 20 dernières années alors que le club continue d’y investir de l’argent afin de le maintenir au niveau requis – tandis qu’en dehors du terrain, les Dons devraient annoncer des pertes de 4 millions de livres sterling.

Le président Dave Cormack admet qu’un autre 1,5 million de livres sterling pourrait être nécessaire pour mettre à niveau Pittodrie si le club y reste au cours de la prochaine décennie





Cormack, qui s’exprimait lors du lancement des résultats d’une étude d’impact économique qu’ils ont commandée en collaboration avec le conseil municipal d’Aberdeen, souhaite explorer l’idée de conserver le club dans le centre-ville.

Il a déclaré: “Nous avons investi 5 millions de livres sterling pour essayer de trouver une maison au cours des 20 dernières années. Une partie de cela a été consacrée aux coûts de préparation de la construction à Kingsford.

“La réalité est que nous pourrions être ici [at Pittodrie] pendant encore 10 ans, mais nous devrons investir encore 1 à 1,5 million de livres sterling pendant cette période à Pittodrie.

“Par exemple, nous allons de l’avant avec 80 000 £ d’éclairage LED dans la tribune sud. Ce serait 250 000 £ si nous faisions tout le stade pour l’Europa League ou la Conference League. L’inflation de la construction nous a martelés.

“Le trou était de 10 millions de livres sterling en provenance de Covid. Nous annoncerons bientôt nos résultats et vous constaterez une perte opérationnelle d’environ 4 millions de livres sterling pour la saison dernière, ce qui n’inclut pas les ventes de joueurs.”

Le changement climatique menace le sport. Cet été, Sky Zero et Sky Sports aident les fans à agir contre la crise climatique afin qu’il y ait toujours une place pour jouer



Cormack tient à ce que si un nouveau stade allait de l’avant, les décisions seraient motivées non seulement par l’économie, mais par le désir de voir une plus grande efficacité énergétique, alors que l’Écosse tente de se faire la capitale énergétique de l’Europe.

“Les preuves montrent que les projets de régénération réussis ont besoin d’une pièce maîtresse”, a-t-il déclaré.

“C’est l’une des raisons pour lesquelles le conseil municipal d’Aberdeen nous a demandé de rester dans la ville avec un stade qui serait un catalyseur pour la revitalisation plus large de la plage et sa connectivité avec le centre-ville.

“Un nouveau stade face à la mer, net zéro, générerait la fréquentation nécessaire pour permettre la régénération du front de mer, y compris un parc urbain potentiel, la rénovation de la salle de bal de la plage et la création d’installations de loisirs de qualité supérieure afin que la zone devienne un véritable destination.

“Soulignant l’ambition d’Aberdeen en tant que ville avant-gardiste, le stade proposé et les installations de loisirs communautaires enverraient un signal positif d’ouverture aux affaires et aux investissements, tout en renforçant la fierté civique et en soutenant la santé et le bien-être des citoyens.”

Comment la ville d’Aberdeen pourrait-elle bénéficier d’un coup de pouce d’un milliard de livres sterling ?

Aberdeen pourrait déménager dans un nouveau stade écologique sur la plage





Un rapport réalisé par la chambre de commerce d’Aberdeen & Grampian et MKA Economics indique qu’un nouveau stade sur la plage d’Aberdeen devrait injecter au moins 1 milliard de livres sterling dans l’économie locale au cours des 50 prochaines années et générer une fréquentation de 38 millions.

Il estime que le stade et les installations communautaires généreraient 20 millions de livres sterling supplémentaires dans l’économie locale chaque année, tandis que cela, aux côtés d’un complexe de loisirs communautaire, soutiendrait directement 260 emplois durables, fournissant 6 millions de livres sterling par an en salaires et 14,3 millions de livres sterling supplémentaires. de la valeur ajoutée brute chaque année.

En outre, 80 millions de livres sterling seront générés dans de nouvelles activités de construction, créant près de 400 emplois dans l’industrie.

Pittodrie génère actuellement environ 400 000 visites par an. Cependant, avec des installations plus grandes et meilleures, le nouveau stade pourrait attirer 350 000 visiteurs supplémentaires par an pour les seuls événements majeurs.

Le rapport a également cité le nouveau stade de Brentford comme exemple de la façon dont ce déménagement pourrait conduire à une régénération plus large dans la région.