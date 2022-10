Aberdeen 4 – 1 Kilmarnock

Il n’y a pas eu de retour heureux à Pittodrie pour l’ancien patron d’Aberdeen, Derek McInnes, car son équipe de Kilmarnock a été battue 4-1 par ses anciennes charges en Premiership écossaise.

Vicente Besuijen a ouvert le score pour l’équipe locale avant que Bojan Miovski n’inscrive deux buts, le premier sur penalty, de part et d’autre de la tête d’Ash Taylor qui a mis les visiteurs sur le tableau. Anthony Stewart est rentré à la maison un quatrième juste après l’heure

Avec le défenseur Liam Scales suspendu après son carton rouge âprement débattu contre Hibs, Aberdeen a mélangé le peloton avec quatre milieux offensifs exposés, tandis que Killie a montré quatre changements du côté battu par Livingston avant la pause internationale.

Vicente Besuijen célèbre après avoir marqué





Les équipes se sont frayé un chemin dans le match et un mouvement soigné de Kilmarnock au quart d’heure méritait d’arriver à quelque chose, mais Aberdeen a réussi à dégager et, à la pause, a remporté un coup franc qui a conduit à la première chance franche. .

Le coup franc de Jonny Hayes a été repoussé par Zach Hemming, mais est tombé sur Hayden Coulson qui n’était pas loin d’ouvrir le score.

L’impasse a été brisée au milieu de la première mi-temps lorsque Matty Kennedy a joué à Hayes sur la gauche. L’Irlandais a traversé bas, et bien que Taylor ait obtenu une touche, le ballon est tombé gentiment sur Besuijen qui a foré un faible effort à huit mètres.

Le deuxième a rapidement suivi à la 24e minute lorsque Miovski a été abattu par Hemming, et à partir du penalty qui en a résulté, l’attaquant nord-macédonien a tiré le ballon dans le coin inférieur gauche alors que le gardien allait dans l’autre sens.

Toute pensée qu’Aberdeen avait gagné le match s’est rapidement éteinte lorsque Taylor a retiré un but (27). L’ancien demi-centre des Dons a envoyé un long lancer dans la zone qui a été dégagée pour un corner, puis s’est frayé un chemin dans la surface pour ramener à la maison la livraison de Liam Polworth depuis la droite.

L’équipe locale a rétabli son avance de deux buts sur le coup de la mi-temps alors que Coulson pénétrait dans la surface avant que son revers bas ne se faufile vers Miovski qui a tiré à la maison au premier poteau, son huitième but de la campagne.

Le capitaine Stewart s’est levé au premier poteau pour rentrer à la maison dans un corner de Hayes juste après l’heure de jeu pour sceller efficacement les points pour Aberdeen.

Et cela aurait pu être plus pour l’équipe locale qui a vu Jayden Richardson couper large à partir d’une bonne position, tandis que le remplaçant Ryan Duncan a chargé un dégagement défensif tardif mais le ballon a rebondi loin du but.

Ce que les gérants ont dit…

Le patron d’Aberdeen, Jim Goodwin :

“Il y avait des éléments en première mi-temps qui étaient frustrants. Nous avions l’air d’une équipe décente et si nous pouvons simplement nettoyer un ou deux domaines clés, nous pouvons devenir une très bonne équipe.

“Pour le moment, nous sommes encore un groupe relativement nouveau, et il y a des choses dans lesquelles nous devons nous améliorer.

“Le quatre-un donne l’impression d’être extrêmement confortable, mais ce n’était pas le cas en première mi-temps. Nous nous sommes trop souvent laissés ouverts à la contre-attaque.

“Dans l’ensemble, c’est une performance très agréable et convaincante face à une équipe très bien organisée. Nous avons été patients et avons créé de nombreuses opportunités.”

Le gérant de Kilmarnock, Derek McInnes :

“Ce sont de bonnes marges. J’étais content jusqu’à un certain point, mais nous avons discuté avec les joueurs au cours de la semaine du fait qu’Aberdeen est vraiment fort en contre et Jim a apporté beaucoup de vitesse à l’équipe.

“J’ai été déçu de la manière du premier but parce que nous nous sommes laissés trop étirer. Le deuxième but n’était pas assez bon – perdre un but si rapidement vous vide de votre vie.

“Nous avons connu de meilleurs moments et récupéré un but, mais nous aurions dû entrer à la mi-temps 2-1 avec une chance de nous remettre dans le match. Nous ne nous sommes jamais donné une chance. Le troisième but était un but horrible perdre.

“Nous devons nous regarder et être déçus du niveau des buts que nous perdons.”