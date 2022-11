Aberdeen 4 – 1 Hibernian

Bojan Miovski était à nouveau le héros des buteurs d’Aberdeen alors que l’équipe de Jim Goodwin a battu Hibernian 4-1 pour dépasser les visiteurs et grimper à la troisième place de la Premiership – mais pas sans l’aide du drame VAR.

Miovski a marqué de chaque côté de la mi-temps pour mettre son côté aux commandes, avant qu’Ylber Ramadani ne frappe un troisième. Mykola Kukharevych en a retiré un avant que le quatrième effronté de Leighton Clarkson ne mette le résultat hors de tout doute.

L’arbitre vidéo Steven Kirkland a été fortement impliqué dans le penalty qui a finalement conduit Miovski à ouvrir le score, et a également fait un clin d’œil à la consolation de Hibs.

Les visiteurs ont eu le meilleur des premiers butins, mais ce serait au milieu de la première mi-temps avant que l’un ou l’autre des gardiens de but ne soit appelé à une action sérieuse, Kelle Roos d’Aberdeen poussant de manière acrobatique la tête d’Ewan Henderson sur un centre de Chris Cadden au-dessus de la barre.

Image:

Leighton Clarkson d’Aberdeen célèbre après avoir fait 4-1





Le premier effort d’Aberdeen est venu sur le comptoir d’un corner des Hibs. Miovski a glissé dans Duk pour tirer un tir bas au-delà de David Marshall, seulement pour que Marijan Cabraja se glisse pour dégager la ligne.

Duk a de nouveau été impliqué dans le premier match, car il a été renversé par Marshall.

De longs contrôles pour hors-jeu, puis sur le penalty lui-même, ont été passés avant que Miovski n’intervienne – seulement pour que Marshall sauve en bas sur sa gauche.

Un autre contrôle a jugé que Marshall s’était glissé hors de sa ligne, conduisant à une reprise, et alors que l’attaquant et le gardien reprenaient le même chemin, cette fois, le ballon a trouvé le filet.

Le drame n’était pas là car Marshall a réagi en donnant un coup de pied dans le ballon à Miovski, ce qui a conduit à une autre critique, une réservation jugée appropriée.

Image:

YIber Ramadani d’Aberdeen célèbre après avoir fait 3-0





Les Dons ont doublé leur avance huit minutes après la pause alors que Clarkson décrochait un corner sur la tête de Miovski, l’attaquant s’étant éloigné du marqueur Joe Newell et capable d’envoyer une tête libre dans le filet.

Aberdeen a ajouté un troisième alors que les visiteurs n’ont pas réussi à gérer un corner de Clarkson, Ramadani apparaissant sur le bord de la surface pour tirer dans le coin inférieur droit.

Mais Hibs a trouvé un moyen de revenir dans le match alors que Kukharevych a ramené à la maison un centre d’Elias Melkersen au deuxième poteau. Initialement exclu pour hors-jeu, VAR a confirmé que le but devait être maintenu.

Si cela a suscité des espoirs de retour, ils ont été de courte durée. Les Dons ont été impitoyables devant le but à domicile cette saison et ils ont marqué un quatrième de façon impudente.

Clarkson a couru sur une passe du remplaçant Marley Watkins et sa touche l’a fait dépasser Marshall, mais avec sa route vers le but apparemment bloquée, l’homme de Liverpool en prêt a tourné et talonné dans le coin inférieur gauche pour sceller les points.

Et après?

Aberdeen voyager à Livingstone mardi; coup d’envoi 19h45. L’hôte d’alors Dundee United le samedi 12 novembre à 18h lors de leur dernier match avant la Coupe du monde.

Hibernian héberger Comté de Ross mardi avant de se rendre à Kilmarnock avant la pause.