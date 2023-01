Aberdeen 2 – 0 St J’stone

Aberdeen a mis fin à une série de cinq matchs de Premiership écossais sans victoire grâce au doublé de Luis ‘Duk’ Lopes en seconde période lors d’une victoire 2-0 contre St Johnstone.

Duk avait vu une frappe en première mi-temps exclue par le VAR et l’attaquant hors-sort Bojan Miovski aurait pu réussir un triplé dans un match que les Dons auraient pu avoir hors de vue à l’intervalle.

L’homme de retour des Dons, Graeme Shinnie, est venu directement dans l’équipe, s’inscrivant au milieu de terrain aux côtés d’Ylber Ramadani, et le joueur prêté de Wigan a ajouté de l’acier à la performance de son équipe.

Les Dons étaient directement à l’attaque, Miovski reprenant une touche lâche de Leighton Clarkson, seulement pour voir son faible effort battu par Remi Matthews dans le but des Saints.

Matty Kennedy a envoyé un coup franc de peu à côté avant que St Johnstone ne soit sur le point d’ouvrir le score grâce à Stevie May, l’ancien homme de Dons rencontrant un superbe centre de Drey Wright mais voyant sa tête de balle clignoter à côté du montant, avec le gardien d’Aberdeen Kelle Roos statique .

L’équipe locale avait le ballon dans le filet au milieu de la première mi-temps lorsque Duk a lancé un coup franc intelligent de Clarkson avant de percer un tir bas et incliné du côté gauche de la surface de réparation, mais un contrôle VAR a statué le Cap. Verde international est hors-jeu.

Miovski n’a pas marqué depuis avant la pause de la Coupe du monde, mais il n’a pas eu de chance de ne pas mettre fin à cette course lorsqu’il a soulevé Matthews après la faible tête défensive d’Alex Mitchell, mais le gardien a eu une touche pour retirer la puissance du tir et a pu récupérer. sur la ligne.

Une autre erreur défensive, à cette occasion de Liam Gordon, a permis à Miovski de marquer à nouveau, mais cette fois son tir du pied gauche a été paré par le gardien.

La seconde mi-temps s’est transformée en une petite affaire, St Johnstone étant heureux de briser le déroulement du jeu, alors qu’aucune des deux équipes n’a vraiment pris de rythme et qu’il y a eu peu d’action devant le but en conséquence.

Mais après 74 minutes, l’équipe locale a finalement sorti l’impasse. Avec trois hommes de Dons chargeant au cœur de la défense de St Johnstone, le remplaçant Vicente Besuijen a bien tenu le ballon et a roulé sur le chemin de Duk, qui a poignardé dans le coin inférieur gauche.

Duk a ensuite de nouveau eu le ballon dans le filet 10 minutes plus tard alors que lui et Liam Scales se sont tous deux levés pour rencontrer un corner de Jonny Hayes, l’attaquant obtenant la touche finale pour ramener le ballon à six mètres pour sceller une victoire indispensable pour son côté.

Et après?

d’Aberdeen l’attention se tourne vers la Coupe de la Ligue, avec une demi-finale contre les Rangers à Hampden Park le dimanche 15 janvier – coup d’envoi à 15h.

Le prochain match de Premiership écossais des Dons est à l’extérieur Cœurs le 18 janvier – coup d’envoi 19h45.

St Johnstone le prochain match est à domicile Livingstone en championnat samedi – coup d’envoi à 15h.