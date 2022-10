Aberdeen 2 – 0 Coeurs

Luis Lopes était l’attraction vedette alors qu’Aberdeen battait Hearts 2-0 pour se hisser au quatrième rang de la Premiership écossaise.

L’attaquant capverdien a donné l’avantage aux Dons à la 74e minute, puis a inscrit le deuxième but de son équipe pour Vicente Besuijen cinq minutes plus tard pour sceller la victoire.

Aberdeen s’est aligné dans une formation 3-5-2 remaniée après sa défaite contre Dundee United la semaine dernière, Lopes s’associant au meilleur buteur Bojan Miovski en attaque.

Hearts a montré quatre changements par rapport à sa défaite en milieu de semaine à Florence et a été contraint de retirer Andy Halliday après seulement 10 minutes, Lewis Neilson sortant du banc pour le remplacer.

L’équipe locale a eu le premier vrai but juste avant la demi-heure lorsque Leighton Clarkson a joué à Miovski à la limite de la surface, mais après s’être créé de l’espace, il a tiré d’une manière décevante.

Hearts aurait dû être devant une minute plus tard lorsque Stephen Humphrys a reculé pour Alex Cochrane, mais le défenseur s’est complètement trompé en permettant à Kelle Roos de sauver alors qu’il semblait qu’un but était inévitable.

Cochrane est devenu créateur deux minutes plus tard lorsque sa coupe de la gauche a trouvé Lawrence Shankland, mais l’ancien homme d’Aberdeen n’a pu trouver que le filet latéral.

Le bon sort de Hearts s’est poursuivi alors que Robert Snodgrass a vu un tir bas de loin tenu par Roos, mais Aberdeen aurait dû être devant dans le temps additionnel de la première mi-temps.

L’erreur de Toby Sibbick a présenté le ballon à Miovski et il a glissé Lopes, qui a marqué le but avant d’être refusé par l’avancé Craig Gordon.

Il restait encore du temps avant la pause pour que Shankland tente de lober Roos, mais le gardien de but a obtenu une touche pour diriger l’effort sur la barre transversale.

La seconde mi-temps a commencé de la même manière, car Roos a dû quitter rapidement sa ligne pour nier Humphrys alors que l’attaquant bondissait sur une mauvaise passe du capitaine des Dons Anthony Stewart.

Aberdeen a rapidement répondu avec un tir incliné de Lopes forçant un arrêt de Gordon, avant que Miovski ne laisse passer la meilleure chance à ce jour juste avant l’heure de jeu, transformant le centre de Ross McCrorie loin du but sur la glissade.

Les chances affluaient des deux côtés maintenant, et Shankland menaçait à nouveau à l’heure, tournant d’une manière ou d’une autre le ballon de Cochrane depuis la gauche après le poteau.

L’impasse a finalement été brisée à la 74e minute lorsque Lopes a été glissé par Ylber Ramadani dans le canal gauche, et s’est mis en place avant de pêcher un entraînement bas au-delà de Gordon.

L’ancien joueur de Benfica est devenu fournisseur cinq minutes plus tard, jouant une belle passe à Besuijen qui a pris une touche avant de tirer devant Gordon.

Il y a eu un nouveau coup dur pour les visiteurs car le remplaçant Peter Haring a subi un coup à la tête entraînant un long arrêt avant d’être remplacé par Jorge Grant.

Goodwin : Une réaction parfaite

Jim Goodwin, directeur d’Aberdeen :

“Je pensais que c’était la réaction parfaite à ce qui a été un résultat décevant et embarrassant pour nous le week-end dernier.

“Lorsque nous avons perdu contre Hibs plus tôt dans la saison, nous avons bien rebondi contre Kilmarnock et je suis ravi que nous ayons pu le faire à nouveau.

“Cela montre le caractère au sein du groupe. Ce n’est pas toujours facile de jouer devant vos supporters locaux après un tel résultat. Les gars ont saisi l’occasion et ont rendu un peu les supporters.

“En tant que manager, vous vous exposez à la critique si vous faites des changements en gros comme ça, si ça ne marche pas.

“Nous avons été coupables d’avoir encaissé des buts et notre bilan de buts alloués est assez médiocre. Nous semblions en sécurité et à l’aise hors de possession.”

Neilson : les cœurs doivent se serrer les coudes pendant le sort de blessure

Robbie Neilson, responsable des cœurs :

“Nous avons eu quelques meilleures occasions de marquer des buts, mais nous ne les avons pas saisies et avons encaissé deux mauvais buts. C’est une équipe de fortune en ce moment et nous en avons perdu deux autres aujourd’hui.

“Nous demandons aux joueurs d’occuper différents postes et vous pouvez en voir certains aspects. Nous devons nous serrer les coudes et nous en sortir.

“Je pensais qu’en première mi-temps, nous étions dans l’ascendant. En seconde, Aberdeen s’est un peu plus impliqué et nous sommes devenus un peu plus perturbés, ce qui peut arriver avec des joueurs plus jeunes et une défense de fortune.

“Nous devons nous assurer que lorsque nous arriverons à la pause de la Coupe du monde, nous serons en bonne position pour démarrer.”

Et après?

Aberdeen disputera un match de Premier Sports Cup contre Partick Thistle mercredi soir avant de revenir en championnat à Motherwell le 22 octobre.

Hearts accueille le Celtic lors de son prochain match de Premiership écossaise le même jour, en direct sur Sky Sports. Coup d’envoi 12h30.