Aberdeen 1 – 1 HJK Helsinki

Aberdeen est revenu par derrière pour sauver un match nul 1-1 contre le HJK Helsinki en Ligue Europa Conférence à Pittodrie.

Bien qu’ils se soient créés les meilleures occasions dans un match méfiant, les hôtes ont pris du retard juste avant l’heure de jeu grâce à la frappe de Bojan Radulovic.

Cependant, une belle tête de Bojan Miovski a permis aux Dons de prendre le large dans le groupe G après leur défaite en match d’ouverture contre l’Eintracht Frankfurt il y a quinze jours.

Aberdeen aurait pu prendre l’avantage à la 11e minute lorsque Richard Jensen a trouvé de l’espace pour se placer au bout du corner de Leighton Clarkson, mais il n’a pas pu diriger sa tête sur la cible à 10 mètres.

Alors que les Dons continuaient à faire pression dès le début, le gardien du HJK Jesse Ost est venu à la rescousse des visiteurs à la 21e minute. Stefan Gartenmann a décoché une passe précise sur la tête de Luis ‘Duk’ Lopes, dont le coup d’œil a été bien stoppé par Ost.

Image:

Bojan Radulovic ouvre le score pour le HJK Helsinki





Après avoir remporté ses trois derniers matches toutes compétitions confondues, l’équipe locale semblait confiante et Miovski décochait une tête à côté d’un autre centre de Gartenmann à la 27e minute.

Mais deux arrêts prolongés en raison de graves blessures à la tête subies par Duk et Jensen ont fait perdre un peu de leur élan aux hommes de Barry Robson à l’approche de la mi-temps, ce dernier quittant temporairement le terrain de jeu pour laisser une énorme entaille au-dessus de son œil. recousu.

Au début de la seconde période, Jamie McGrath s’est vu offrir une bonne opportunité après la combinaison de Miovski et Clarkson, mais l’Irlandais, qui a marqué lors du 3-1 contre les Rangers à Ibrox le week-end dernier, a tiré large de 12 mètres.

Cependant, les Finlandais présentaient leurs propres menaces et Tuomas Ollila délivrait un excellent centre à ras de terre dans la surface de réparation qui aurait dû être capté par un coéquipier.

Cela a servi d’avertissement aux Dons, qui ont pris du retard à la 59e minute. Le retrait de Pyry Soiri depuis le flanc droit a été balayé haut dans le filet par Radulovic à 10 mètres.

Image:

Bojan Radulovic célèbre après avoir donné l’avantage au HJK Helsinki à Aberdeen





Miovski aurait dû égaliser à la 71e minute lorsqu’il a été repéré par le remplaçant Connor Barron, mais sa volée dans le sol a été repoussée par Ost.

Mais l’international de Macédoine du Nord a fait amende honorable à la 79e minute avec une tête précise pour porter le score à 1-1. Jonny Hayes, qui a été efficace en sortie de banc, a vu son centre repris par Miro Tenho et Miovski a superbement lancé le ballon dans le coin inférieur.

Duk a ensuite perdu une belle occasion de marquer le but vainqueur quelques instants plus tard lorsqu’il a poursuivi un long botté de dégagement pour voir son tir stoppé par Ost alors que les équipes partageaient les points.

Robson : Nous méritions de gagner le match

Le manager d’Aberdeen, Barry Robson, a estimé que son équipe avait raté une occasion de vaincre le HJK Helsinki et d’enregistrer sa première victoire en Ligue Europa Conférence.

Robson a déclaré : « Je suis frustré parce que nous méritions de gagner le match.

« Je suis déçu du but que nous avons perdu car c’était leur seul tir au but, mais cela témoigne de la façon dont nous avons défendu et pressé.

« La frustration vient du fait d’avoir réussi 17 tirs et de n’avoir marqué qu’un seul but. Nous devions être un peu plus cliniques et si nous l’avions fait, je pense que nous aurions pu gagner ce match par trois sur quatre.

« C’était une bonne performance.

« Cela fait cinq matches de suite où nous avons vraiment joué et nous avons marqué 11 buts, mais le coup de poing, c’est qu’Helsinki marque avec sa seule vraie chance. »

Et après?

Aberdeen retour à l’action de la Premiership écossaise dimanche à domicile pour Saint-Johnstone. Coup d’envoi à 15h.

Leur prochain match de Ligue Europa Conférence sera à domicile contre POAK Salonique le 26 octobre. Coup d’envoi à 20h.