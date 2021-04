Le dernier coup de tête de la remplaçante Leigh Griffiths a donné au Celtic un nul 1-1 en Premiership écossais contre Aberdeen à Pittodrie.

Lors du premier match de championnat de Stephen Glass en tant que patron de Dons, le milieu de terrain Lewis Ferguson a donné l’avantage à l’équipe locale à la 17e minute et s’est rapproché à trois autres reprises en première mi-temps tout en dégageant la ligne.

Le meneur de jeu d’Aberdeen a également frappé les boiseries après la pause, mais le Celtic a raté plusieurs occasions et a également frappé la barre avant Griffiths, sur Odsonne Edouard, dirigé sur un centre de Mohamed Elyounoussi dans le temps d’arrêt pour une part du butin.

Ferguson s’est rapproché le premier à la deuxième minute. Sa tête en boucle sur un centre de Ross McCrorie a été griffée par le gardien des Hoops Scott Bain avec l’arrière Jonjoe Kenny bloquant le tir de Callum Hendry.

Les visiteurs ont alors menacé. À la neuvième minute, après qu’Edouard ait été victime d’une faute de Dean Campbell à 25 mètres du but, le milieu de terrain de Parkhead David Turnbull a réussi un coup franc.

Cependant, le gardien Gary Woods, en remplacement de Joe Lewis blessé et effectuant son premier départ à Aberdeen depuis qu’il a été prêté par Oldham en octobre, était bien placé pour battre.

McCrorie, blessé lorsque Edouard est tombé sur lui lors d’une faute antérieure, n’a pas réussi à ignorer une blessure à la jambe et a été remplacé par Calvin Ramsay, 17 ans.

Quatre minutes plus tard, le Celtic, qui a si souvent souffert cette saison de coups de pied arrêtés, concède sur corner.

La livraison de Niall McGinn par la droite a été accueillie par le skipper Andy Considine et sa tête a trouvé Ferguson devant Kenny au deuxième poteau et il a joyeusement frappé le ballon d’un mètre.

Avec le côté Parkhead toujours sous le choc, une tête de Ferguson sur un centre de Jonny Hayes a été bien sauvée par Bain à son poteau gauche.

Edouard a ensuite laissé passer deux bonnes occasions, ratant la cible d’un tir de 10 mètres avant que sa volée à bout portant ne soit stoppée par Woods.

Image:

Lewis Ferguson célèbre le premier match d’Aberdeen contre le Celtic – qui semblait prêt à être leur vainqueur jusqu’à la pause



À l’autre bout, Ferguson s’est rapproché de nouveau lorsque son entraînement du bord de la boîte a été sauvé par Bain.

L’ancien joueur de Hamilton passait une bonne soirée.

Après que Woods ait sauvé un autre effort d’Edouard et que le tir de Ryan Christie ait été dévié au-dessus de la barre par Hayes pour un corner, Ferguson a dégagé une tête de Christie sur la ligne.

Le Celtic a bien terminé la mi-temps et Edouard a eu le ballon dans le filet à cinq mètres seulement pour voir le drapeau de hors-jeu remonter.

Les visiteurs ont commencé la seconde période en force et, à la 53e minute, Edouard a amorti une tête dans la trajectoire de Turnbull mais, avec seulement Woods à battre, il a fait craquer la barre transversale avec son tir.

Les visiteurs ont dominé la possession mais les Dons ont tenu bon.

Griffiths et Tom Rogic ont remplacé Christie et Edouard à l’heure mais c’est Aberdeen qui aurait dû faire 2-0 peu de temps après.

Le skipper du Celtic Scott Brown – qui rejoint les Dons cet été en tant qu’assistant de joueur – a tenté de bloquer une passe de Hendry pour la frapper directement à Ferguson mais, avec seulement Bain à battre, il a frappé l’extérieur du poteau.

Alors que le côté Parkhead maintenait la pression, Turnbull a ensuite traîné un tir au-delà du poteau éloigné avant que Hayes, dans une échappée de sa propre moitié de terrain, ne soit poursuivi et rattrapé par le milieu de terrain Callum McGregor, mais l’arbitre Willie Collum a ignoré les demandes de pénalité.

Il semblait qu’Aberdeen allait tenir le coup mais, au bout de trois minutes supplémentaires, Griffiths sauta au poteau arrière pour faire signe au centre d’Elyounoussi devant Woods pour un point mérité.

Ce que les gérants ont dit …

Directeur d’Aberdeen Stephen Glass sur une éventuelle pénalité d’Aberdeen: « McGregor n’a pas touché le ballon, son corps le frappe. On pouvait voir son bras traverser le devant de Jonny. Il ne va pas plonger.

« Peut-être que les joueurs doivent être un peu plus streetwise, si vous voulez, vendre un peu plus les choses mais nous ne voulons pas qu’ils aient à faire ça, nous nous attendons à ce que les choses soient gérées correctement mais comme je le dis, je ne critiquerai pas les arbitres.

« Je suis déçu que nous ayons perdu un but tardif, mais je suis incroyablement fier des joueurs, mais pour l’effort qu’ils ont fourni, j’ai trouvé qu’ils étaient fantastiques contre une bonne équipe du Celtic. »

Patron intérimaire celtique John Kennedy: « Leigh a eu le problème lorsque nous sommes revenus pour la pré-saison et sa forme physique n’était pas ce qu’elle aurait dû être.

« Cela lui a pris un peu de temps pour se lancer, mais je n’ai eu aucun problème avec Leigh quant à son fonctionnement. Nous ne jouons pas toujours avec deux attaquants, donc cela ne l’aide pas toujours.

« Mais Leigh est ce qu’il est. C’est une personne formidable pour nous et quand nous avons besoin d’un objectif, il vous le permet.

« Nous voulons qu’il soit en forme et en bonne santé, et qu’il soit en lice pour commencer les matchs, et c’est là qu’il se trouve. »

Et après?

Aberdeen accueillera Dundee United au cinquième tour de la Coupe d’Écosse dimanche; coup d’envoi à 14h30.

Après avoir été éliminé de la coupe par les Rangers le week-end dernier, le prochain match du Celtic aura lieu le 2 mai, également aux Rangers; coup d’envoi à midi.