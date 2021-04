Dundee United s’est qualifié pour les demi-finales de la Coupe d’Écosse avec une démolition 3-0 d’Aberdeen à Pittodrie.

L’attaquant Marc McNulty a conduit les Tangerines au rythme accéléré à la 17e minute avant que le défenseur Ryan Edwards ne prenne la tête dans une seconde après 37 minutes, et l’avance de l’intervalle aurait pu être plus grande.

L’équipe locale, passive en première mi-temps, s’est d’abord montrée plus agressive après la pause mais McNulty, prêté par Reading, a saisi son deuxième après une pause lisse à la 54e minute pour éteindre tout espoir d’une reprise improbable des Dons.

C’était la première victoire du club Tayside en Coupe d’Écosse à Pittodrie et ce sera sa première apparition en demi-finale dans le tournoi depuis 2016.

C’était aussi une première défaite pour Stephen Glass lors de son troisième match à la tête des Dons et il va maintenant tourner son attention vers la capture d’Hibernian, troisième en Premiership.

Aberdeen, avec l’arrière droit de 17 ans Calvin Ramsay pour le blessé Ross McCrorie, a été le premier à menacer.

Image:

Florian Kamberi et Calvin Ramsay montrent leur découragement au coup de sifflet final



L’attaquant Callum Hendry a conduit haut au-dessus de la barre transversale d’un centre de Jonny Hayes à la huitième minute.

Le gardien de but de United, Deniz Mehmet, a ensuite effectué un double arrêt, d’abord à partir du lecteur de Matty Kennedy depuis le bord de la surface avant de dévier le lecteur incliné de Hendry du rebond au-dessus de la barre avec ses jambes.

Après cela, les Terreurs ont pris le dessus.

Edwards, Mark Reynolds, Calum Butcher, McNulty, Nicky Clark et Lawrence Shankland ont tous commencé après avoir été laissés de côté en milieu de semaine contre Kilmarnock et le trio offensif était tous impliqués dans le match d’ouverture.

Après que l’attaquant d’Aberdeen Florian Kamberi ait perdu la possession avec une touche lourde, Clark a déplacé le ballon rapidement à Shankland et il a préparé McNulty pour battre le gardien Gary Woods avec une belle finition, étourdissant l’équipe locale.

Image:

Ryan Edwards a prolongé l’avance de Dundee United à Pittodrie



United a rouvert la défense des Dons peu de temps après et le milieu de terrain Ian Harkes n’était qu’à quelques centimètres d’atteindre le centre de McNulty au deuxième poteau.

Le milieu de terrain Jeando Fuchs a couru sur une passe de Reynolds et a conduit tout droit à Woods avant que Clark ne frappe l’extérieur d’un poteau avec un tir de curling du bord de la surface.

L’équipe locale était en plein désarroi. Le deuxième but semblait inévitable et il est venu après que Dean Campbell d’Aberdeen a fait irruption McNulty au sol sur la droite. Le coup franc de Clark dans la surface de réparation de six mètres a vu Edwards se relever sans contestation pour frapper de la tête contre Woods.

Après que Mehmet ait fait basculer une tête d’Andrew Considine au-dessus de la barre, United aurait dû marquer un troisième, mais McNulty a vissé son entraînement incliné au loin du poteau éloigné.

Aberdeen avait tout à faire et a commencé la seconde période avec plus de détermination et une série de centres a dû être repoussée.

Cependant, McNulty les a à nouveau punis lorsqu’il a joué un doublé avec Harkes et s’est enfui du défenseur Tommie Hoban avant de glisser le ballon sous Woods pour tuer efficacement l’égalité.

Mehmet a fait un arrêt sur un lecteur Niall McGinn et Aberdeen a continué à brancher, mais la croyance s’est dissipée à la minute. United n’a plus de gagnants confortables et peut s’attendre à une demi-finale à Hampden Park le mois prochain.