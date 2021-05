Aberdeen 0 – 1 Hibernien

Le but de Christian Doidge en première période a permis à Hibernian de terminer la saison de la Premiership écossaise à la troisième place après avoir battu Aberdeen 1-0.

La puissante frappe de Doidge à la demi-volée juste avant l’intervalle à Pittodrie signifie qu’Aberdeen ne peut plus rattraper ses rivaux d’Édimbourg, qui ont également la finale de la Coupe écossaise à espérer.

Le but du Gallois Doidge a été le point culminant d’une première mi-temps au cours de laquelle les deux équipes ont joué un football soigné, mais les gardiens de but ont rarement été testés.

L’équipe locale aurait pu être en tête après 39 minutes car le mauvais coup de pied de Ryan Hedges offrait à Callum Hendry une excellente occasion à 15 mètres, mais l’attaquant prêté de St Johnstone gonfla ses lignes et envoya ses efforts bien au-dessus de la barre transversale.

Sa débauche fut rapidement punie, car Hibs fut bientôt en tête. Le long ballon hors de la défense de Darren McGregor a ouvert cette chance, Doidge travaillant dur pour remporter le ballon avant qu’il ne se lève gentiment pour lui permettre de percer le gardien Gary Woods juste à l’extérieur de la surface.

Aberdeen aurait pu égaliser avant la pause alors que Hendry décollait son homme pour rencontrer le centre de l’aile droite de Connor McLennan avec une tête puissante, mais Matt Macey était bien placé pour saisir le ballon.

Hibs aurait dû être hors de vue trois minutes après l’intervalle lorsque Martin Boyle a évalué un beau centre au poteau arrière, mais Jackson Irvine n’a pas été en mesure de diriger son tir sur la cible après une bonne première touche.

L’équipe locale devait gagner pour rester dans la course pour la troisième place, et Hedges aura été déçu de son arrivée dans le filet latéral après s’être vu accorder tout le temps du monde pour tourner dans la zone des Hibs.

Florian Kamberi a également eu une bonne ouverture après un bon jeu de préparation de Hendry dans la zone, mais l’attaquant albanais a en quelque sorte envoyé son effort bien large.

Le jeu s’est ouvert alors qu’Aberdeen poussait pour un niveleur, avec Niall McGinn et Fraser Hornby jetés dans des positions offensives, mais Hibs était heureux d’absorber la pression et de frapper sur le comptoir, avec leur propre remplaçant Jamie Murphy piquant les paumes de Woods avec une grève décente à distance.

Et finalement, les hommes de Jack Ross ont fait ce qu’ils devaient pour sceller ce troisième endroit qu’ils avaient ciblé.

Qu’est-ce que cela signifie pour l’Europe?

Hibs et Aberdeen sont déjà assurés de leur place dans la nouvelle Ligue Europa et participeront au deuxième tour de qualification.

Mais Hibs pourrait encore jouer en Ligue Europa; une place dans le tour de barrage de la compétition européenne de clubs de deuxième niveau revient aux vainqueurs de la Coupe écossaise.

Si Hibs battait St Johnstone le 22 mai, ils entreraient en Ligue Europa et leur place à la Conférence Europa reviendrait à celui qui termine cinquième de la ligue.

Stephen Glass est resté « frustré » après la défaite 1-0 d’Aberdeen contre Hibernian, ce qui a signifié qu’ils ne peuvent pas terminer troisième – mais insiste sur le fait que le club s’améliorera la saison prochaine.



Stephen Glass, directeur d’Aberdeen: «Chaque fois que vous perdez est frustrant, mais la manière dont vous jouez montre qu’il y a quelque chose de précieux sur lequel bâtir. Vous avez vu une équipe qui déplaçait le ballon rapidement et était très dangereuse. C’était la meilleure équipe à mon avis.

«Nous avons perdu, donc c’est frustrant, mais en termes de niveau de performance, les joueurs étaient excellents.

« Hibs a eu cette réelle opportunité et ils l’ont saisie. C’est décevant de notre point de vue, mais nous avons créé des opportunités avec lesquelles nous aurions dû mieux faire et le niveau de performance était brillant.

« Cette période qui arrive depuis le début du mois d’avril nous a donné l’opportunité de voir ce que nous aimerions changer. C’est une évaluation constante et ce sera la même chose l’été prochain. Cela nous a été extrêmement précieux. »

















Jack Ross a salué la saison « brillante » d’Hibernian après avoir scellé la troisième place de la Premiership écossaise – et dit que tout tourne maintenant autour de la finale de la Coupe écossaise le 22 mai.



Le manager d’Hibernian Jack Ross: « Vous avez vu à la réaction des joueurs et du staff à quel point cela comptait pour nous.

«C’est le pilote depuis le premier jour et c’était une ambition réaliste mais aussi grande. Cela fait 15 ans que nous avons terminé à cette position.

« Nous avons demandé au groupe d’être honnête et ils ont estimé qu’ils pourraient terminer troisième. Je pensais que c’était un objectif important mais réalisable et ils ont fait preuve d’une résilience et d’un caractère brillants pour le faire. »

« Ce fut une saison brillante et ce sera exceptionnel s’ils peuvent également remporter la finale de la coupe.

« C’est un bonus que nous avons obtenu troisième et samedi n’a aucune importance sur la position de la ligue, nous allons donc utiliser l’équipe et tout est maintenant pour réussir le 22 mai. Ce sera une bonne récompense pour certains des joueurs qui ne l’ont pas fait. joué plusieurs minutes ces derniers temps. «

Et après?

Samedi 15 mai 12h00





Aberdeen termine sa saison de Premiership écossaise aux champions Rangers samedi, en direct sur Sky Sports. Hibernian accueillera également le Celtic dans son dernier match de championnat. Les deux matchs débutent à 12h30.