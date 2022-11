Abercrombie & Fitch, Disney, Best Buy, Zoom et plus

Un piéton se tient à l’extérieur du magasin Abercrombie & Fitch sur la Cinquième Avenue à New York.

Découvrez les entreprises qui font les gros titres dans le commerce de midi.

Abercrombie & Fitch – Les actions du stock de détail ont bondi de 19% après que le détaillant de vêtements ait dépassé les prévisions de revenus de Wall Street pour le troisième trimestre et affiché un bénéfice trimestriel inattendu. La société a déclaré que la demande de vêtements augmentait à mesure que les consommateurs retournaient au travail et avaient des obligations sociales croissantes.

Disney – Le titan du divertissement a chuté de 2,8% alors que les investisseurs continuaient de réagir à l’éviction dramatique de son PDG. Deutsche Bank a réitéré l’achat de l’action et a déclaré qu’elle ne voyait aucun changement significatif dans sa stratégie de vente directe aux consommateurs.

Agrandir la vidéo – Les actions de la société de vidéoconférence ont chuté de plus de 4 % après que la société a publié des prévisions de revenus plus faibles que prévu pour l’ensemble de son exercice. Les bénéfices trimestriels de Zoom ont dépassé les estimations, tandis que les revenus ont répondu aux attentes.

Meilleur achat – Les actions de Best Buy ont bondi de 11% après que le détaillant d’électronique grand public ait battu les estimations de Wall Street et maintenu ses perspectives pour la période des fêtes. La demande reste en deçà de ses sommets pandémiques, mais Best Buy a indiqué qu’il se porte bien même si l’inflation pèse sur les poches des consommateurs.

Arbre à dollar – Le détaillant discount a vu ses actions chuter de plus de 8% après que la société ait prévu des bénéfices pour l’année complète dans la moitié inférieure de sa fourchette de prévision précédente. Le titre a chuté même après que la société ait dépassé les estimations de ses chiffres d’affaires et de ses résultats pour son dernier trimestre et des ventes de magasins comparables meilleures que prévu.

Articles de sport de Dick – Les actions du détaillant d’articles de sport ont bondi de plus de 8% après que la société a annoncé des bénéfices et des revenus trimestriels meilleurs que prévu et une augmentation des ventes des magasins comparables. Dick a également relevé ses prévisions financières pour l’ensemble de l’année.

Medtronic – L’action du fabricant de dispositifs médicaux a chuté de 6 % après avoir manqué les attentes en matière de revenus tout en battant légèrement le bénéfice par action. La société a déclaré avoir été touchée par la hausse du dollar américain et un rebond plus faible que prévu des procédures impliquant son équipement.

Dell – Le fabricant de technologie a ajouté 5% à la suite de son rapport qui a montré qu’il a dépassé les estimations pour le troisième trimestre, mais avait des prévisions de revenus plus faibles que prévu pour le trimestre en cours. La société a déclaré que les consommateurs seraient touchés par le ralentissement de l’économie et l’inflation.

Coinbase – Les actions de l’échange de crypto-monnaie ont augmenté de 2% avec les marchés plus larges. Bitcoin est devenu positif après avoir brièvement touché un creux de deux ans. Le cours de l’action Coinbase a tendance à se négocier en parallèle avec le prix du bitcoin, en partie à cause de sa forte dépendance aux revenus de négociation. Le marché de la cryptographie ignore également les craintes concernant les dommages potentiels à venir à la suite de l’effondrement de FTX. Plusieurs actions cryptographiques étaient en hausse mardi midi.

PB – Les actions du géant pétrolier ont gagné 4,7% à la suite d’une mise à niveau pour acheter de neutre de Citi, qui a déclaré qu’il avait une bonne valorisation et un rendement de flux de trésorerie disponible tout en étant probablement en mesure de se différencier des concurrents européens.

Airbnb – La plateforme de location de vacances a perdu 1,3 % à la suite d’une rétrogradation à neutre de la surperformance de Baird en raison des inquiétudes suscitées par le resserrement des dépenses de consommation.

Alliance des bottes Walgreens – Les actions ont gagné 2% suite à une mise à niveau pour surperformer la performance du marché par Cowen. La société a déclaré que le marché accordait trop d’attention aux activités de détail de Walgreens, affirmant que l’action pourrait rebondir de plus de 30 % alors que la société transforme son activité de services de soins de santé.

Frères de péage – Les actions de Toll Brothers ont gagné 1% après que JPMorgan a surpondéré l’action, affirmant que l’action de la construction résidentielle se négocie avec une décote par rapport à ses pairs.

ObsEva – Les actions de la société de biotechnologie ont grimpé de 20% après la nouvelle de sa vente ses droits sur l’ebopiprant, un traitement potentiel du travail prématuré, à XOMA. La société a reçu 15 millions de dollars à l’avance avec de futurs paiements d’étape potentiels qui pourraient rapporter 98 millions de dollars supplémentaires.

Nvidia et Micro-systèmes avancés – Les entreprises technologiques ont ajouté respectivement 3,2 % et 2,1 %, après que BMO a réitéré les deux actions en tant que surperformantes et a déclaré qu’elles pourraient voir des gains d’actions « démesurés ».

Pourvoiries urbaines – La part d’Urban Outfitters a augmenté de 5,8 % après avoir annoncé lundi des revenus du troisième trimestre qui ont dépassé les attentes de Wall Street, bien que ses bénéfices par action aient été légèrement inférieurs aux estimations. BMO Capital Markets et Telsey Advisory Group ont tous deux relevé leurs objectifs de cours et maintenu leurs cotes de performance et de surperformance du marché, respectivement.

Agilent – Les actions de la société des sciences de la vie ont gagné 7 % après avoir déclaré avoir dépassé les attentes pour le dernier trimestre, toutes ses unités commerciales ayant augmenté leurs ventes.

Solutions AgroFresh – L’entreprise chimique axée sur la prévention des pertes alimentaires a ajouté 5,4% à la suite d’une annonce selon laquelle ça allait fusionner avec Paine Schwartz Partners. Toutes les actions en circulation d’AgroFresh seront obtenues pour 3 $ par action, soit 7,5 % de plus qu’à la clôture de lundi.

– Samantha Subin, Yun Li, Tanaya Macheel et Michelle Fox de CNBC reportage contribué.