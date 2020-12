Donnez une nouvelle vie à votre PC ou ordinateur portable Windows avec Abelssoft PC Fresh – Tech Advisor offre une licence gratuite de la suite d’optimisation PC (d’une valeur de 28,08 £) à tous les lecteurs, mais cette offre n’est disponible qu’aujourd’hui!

Nous nous sommes associés à nos collègues allemands de PC-Welt pour vous proposer une sélection de téléchargements de logiciels premium à l’approche de Noël.

Il s’agit de la troisième offre, après Revo Uninstaller Pro et Soda PDF Desktop Standard 12 de la semaine dernière, et il y en a beaucoup d’autres à venir – gardez les yeux ouverts pour les goodies.

Comme indiqué, cette offre est valable pour une seule journée et doit se terminer le lundi 7 décembre à 23h59.

Télécharger Abelssoft PC Fresh

Pourquoi installer Abelssoft PC Fresh?

PC Fresh est un optimiseur en un clic pour votre ordinateur Windows. Il peut vous aider à résoudre facilement les problèmes qui entraînent le ralentissement de votre machine, de la suppression des programmes de démarrage, à l’identification des porcs d’espace de stockage et à la défragmentation des disques durs, à l’optimisation de l’utilisation de la mémoire et à la gestion plus facile des services exécutés en arrière-plan.

Le logiciel est également en mesure de fournir des recommandations pour les paramètres personnalisés qui offrent des performances optimales et est un outil pratique pour localiser rapidement les numéros de série des applications perdues et réattribuer les associations de fichiers.Il est compatible avec Windows 7, 8 et 10.

Comment profiter de cette offre gratuite

Téléchargez Abelssoft PC Fresh, puis double-cliquez sur le fichier .exe et suivez les instructions pour installer le logiciel.

Lorsque vous arrivez à la fenêtre «Activation gratuite», entrez votre nom et votre adresse e-mail, et acceptez les conditions générales et la politique de confidentialité.

Un lien de confirmation vous sera envoyé par e-mail: cliquez sur ce lien pour activer la licence.

Articles connexes pour plus de lecture