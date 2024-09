Abell exhorte les familles et les enfants à être vigilants face aux tiques

Toronto (Ontario), 10 sept. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Alors que les familles se préparent à la rentrée scolaire et s’adaptent aux changements de temps, Abell souligne l’importance de rester vigilant face aux tiques. Malgré les températures plus fraîches, les tiques sont toujours actives et peuvent présenter un risque pour les enfants. Les parents doivent prendre des précautions supplémentaires pour protéger leurs enfants lorsqu’ils retournent à l’école et passent du temps à l’extérieur à renouer avec leurs amis.

« Malgré les températures plus fraîches de l’automne, les tiques demeurent une menace persistante », a déclaré Aaron Soudant, directeur de l’excellence du service et de l’assurance qualité chez Abell Pest Control. « Leur activité ne faiblit pas avec la saison, ce qui souligne la nécessité d’une vigilance continue. »

Les tiques sont connues pour être porteuses de plusieurs maladies, dont la maladie de Lyme, la fièvre pourprée des montagnes Rocheuses et la babésiose. La maladie de Lyme, transmise principalement par les tiques à pattes noires, peut provoquer des symptômes tels que de la fièvre, des maux de tête et une éruption cutanée caractéristique en forme d’œil de bœuf. La fièvre pourprée des montagnes Rocheuses, transmise par la tique américaine du chien, peut entraîner une forte fièvre et des éruptions cutanées. La babésiose, transmise par diverses espèces de tiques, entraîne souvent des symptômes pseudo-grippaux. Ces maladies peuvent toucher les humains et les animaux, ce qui souligne la nécessité d’une vigilance continue et de mesures préventives.

Pour protéger votre famille et vos animaux de compagnie, Abell Pest Control propose les conseils suivants :

Après avoir passé du temps à l’extérieur, inspectez-vous, vos enfants et vos animaux de compagnie pour détecter les tiques. Elles s’accrochent souvent aux zones exposées de votre corps ou à tout endroit où elles peuvent ramper.

Portez des manches longues et des pantalons longs. Portez des vêtements de couleur claire, ce qui permet de mieux voir les tiques.

Appliquez des répulsifs contre les tiques contenant du DEET ou de la perméthrine sur les vêtements et la peau exposée. Assurez-vous de suivre les instructions du produit pour une application en toute sécurité.

Restez à l’écart des zones avec de l’herbe haute, des zones boisées et des arbustes.

Sensibilisez votre famille aux mesures de sécurité contre les tiques et à l’importance de vérifier la présence de tiques après des activités de plein air, surtout si vous avez été dans des zones boisées ou herbeuses.

Contactez les professionnels de la lutte antiparasitaire d’Abell qui peuvent vous proposer des solutions sur mesure pour vous aider à réduire les populations de tiques autour de votre maison.

Pour plus d’informations sur les tiques et sur la façon de protéger votre maison et votre famille contre elles, visitez Abell Pest Control. Découvrez des conseils d’experts, des astuces de prévention et des solutions adaptées pour éloigner les tiques.

-30-