Abe Shooting reflète-t-il le succès des lois japonaises sur les armes à feu, pas un échec ?

En conséquence, un tireur à l’américaine peut, pratiquement sur un coup de tête, s’armer facilement de la puissance de feu nécessaire pour tuer un grand nombre de personnes avant que la police ne puisse réagir, ciblant les victimes même à des centaines de mètres.

Actualisé 9 juillet 2022, 6 h 26 HE

Mais un tireur japonais peut nécessiter de longues périodes de préparation dangereuse pour construire son arme. Ils doivent ensuite le cacher à quelques mètres de leur victime et tirer ce qui peut être leur seul coup avant qu’ils ne deviennent effectivement sans défense et qu’un spectateur les domine.

Cela semble être exactement ce qui s’est passé à Nara, la ville japonaise où M. Abe a été tué.

Les sceptiques des restrictions sur les armes à feu soutiennent souvent que d’autres facteurs doivent expliquer le faible taux de violence armée au Japon ou sa fréquence aux États-Unis.

Mais malgré toutes les particularités culturelles et politiques de ces deux sociétés, toutes deux s’inscrivent parfaitement dans une tendance mondiale cohérente, qui a été établie à plusieurs reprises dans des recherches indépendantes. Les pays dotés de lois plus strictes sur les armes à feu ont moins d’armes en circulation, légales ou illégales. Et moins il y a d’armes à feu dans un pays, moins il connaît de meurtres par armes à feu, de fusillades de masse ou d’assassinats politiques.

Soulignant ce lien, la poignée de pays qui ont considérablement renforcé les lois autrefois libérales sur les armes à feu, comme la Grande-Bretagne, l’Australie, le Canada, la Nouvelle-Zélande et la Norvège, ont vu leurs taux de violence armée et de tirs de masse chuter considérablement.

Les militants affirment que le renforcement des lois sur les armes à feu non seulement sauve des vies, mais permet également à une société dans son ensemble de vivre dans un plus grand confort et une plus grande sécurité, même si le risque de violence ne peut jamais être entièrement éliminé.