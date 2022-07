Abe s’est fait passer pour “Super Mario” pour promouvoir les JO de Tokyo

TOKYO (AP) – Malgré son importance en tant que Premier ministre japonais le plus ancien, Shinzo Abe a peut-être vécu son plus grand moment lors de la cérémonie de clôture des Jeux olympiques de Rio de Janeiro en 2016 devant 70 000 personnes au célèbre stade Maracana de la ville.

Alors qu’une vidéo était montrée avec Abe en retard pour la cérémonie de passation de pouvoir, le Premier ministre japonais est soudainement apparu sur scène à Rio – sous de vifs applaudissements – déguisé en Super Mario, le célèbre personnage de jeu vidéo de Nintendo.

Il a ôté sa casquette rouge à la foule, et il ne pouvait y avoir aucune erreur quant à la prochaine étape des Jeux. Le lettrage sur sa casquette rouge l’épelait : Tokyo.

Abe est décédé vendredi après avoir été abattu lors d’un discours de campagne dans la ville de Nara, dans l’ouest du Japon.

Toujours un showman, Abe a poussé pour les Jeux de Tokyo dès le début, puis les a aidés à rester sur la bonne voie après avoir été reportés d’un an par la pandémie de COVID-19.

Il était à Buenos Aires, en Argentine, en 2013, assis au premier rang d’une salle de bal d’hôtel lorsque le président du CIO de l’époque, Jacques Rogge, a ouvert une enveloppe pour révéler Tokyo comme hôte des Jeux de 2020. Assis au cœur de la délégation japonaise, Abe bondit sur ses pieds, leva les bras et agita un drapeau orné du logo du comité de candidature de Tokyo.

Abe et le Japon ont fait campagne pour ces Jeux sous le slogan “une paire de mains sûres”. C’était à une époque où Sotchi, la Russie et Rio de Janeiro étaient au centre de critiques incessantes pour leurs préparatifs ; Sotchi pour les Jeux olympiques d’hiver de 2014 et Rio pour les Jeux d’été de 2016.

Ironiquement, les accusations de corruption finiraient par hanter les préparatifs de Tokyo.

Et c’est Abe qui, dans un discours de clôture devant le Comité international olympique avant le vote à Buenos Aires, a rassuré les membres sur le fait que la catastrophe nucléaire de Fukushim – qui s’est produite en 2011 – était “sous contrôle”.

Cependant, ce n’était pas le cas. Cette région du nord-est du Japon lutte toujours pour récupérer même une décennie après la tragédie. De nombreux habitants de la région estiment que les Jeux olympiques ont nui à la reprise plutôt qu’ils n’ont contribué à l’accélérer.

Tokyo a battu Istanbul 60-36 lors du dernier tour de scrutin secret en 2013. Madrid a été éliminé après une première égalité avec Istanbul au premier tour de scrutin.

Et ce sont Abe et le président du CIO, Thomas Bach, qui ont eu le dernier mot en mars 2020 en reportant les Jeux face à la flambée des décès dus au COVID-19. Bach a déclaré vendredi dans un communiqué que les Jeux retardés avaient continué – uniquement à cause d’Abe.

“Seules sa vision, sa détermination et sa fiabilité nous ont permis de prendre la décision sans précédent de reporter les Jeux Olympiques de Tokyo 2020”, a déclaré Bach. Il a dit que sans Abe “ces Jeux Olympiques n’auraient jamais eu lieu”.

Il a appelé Abe «un homme avec une vision, plein de détermination et d’énergie sans bornes pour réaliser sa vision. Ce que j’ai le plus apprécié chez lui, c’est qu’il était un homme de parole.

Bach a déclaré que le drapeau olympique au siège du CIO à Lausanne, en Suisse, flotterait en berne pendant trois jours.

Abe était probablement le propulseur n ° 1 des Jeux de Tokyo en 2020, ce qui, espérait-il, rappellerait que le Japon était toujours une puissance en Asie malgré la montée en puissance de la Chine. Mais il a démissionné de ses fonctions, invoquant une mauvaise santé, en septembre 2020 – 10 mois avant l’ouverture effective des Jeux retardés.

“Je pensais que pour lui, ne pas pouvoir être Premier ministre au moment des Jeux olympiques, était quelque peu déchirant”, a déclaré David Leheny, politologue à l’Université japonaise de Waseda, dans une interview à l’Associated Press. “Il y avait mis tellement de travail, et je pense que pour lui, c’était emblématique de la réémergence du Japon en tant que leader sur la scène mondiale.”

Abe a été remplacé par Yoshihide Suga, qui a supervisé les Jeux olympiques mais a quitté ses fonctions quelques semaines seulement après leur fin. Suga a été critiqué pour sa gestion de la pandémie.

“Compte tenu de l’importance des Jeux olympiques de Tokyo en 1964 pour beaucoup de gens – en annonçant l’émergence du Japon après la Seconde Guerre mondiale – je pense que pour Abe, organiser les Jeux olympiques de Tokyo en 2020 était censé être la même chose”, a ajouté Leheny. “Et il n’a certainement pas hésité à se placer au centre du processus.”

Stephen Wade, l’Associated Press