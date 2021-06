Abdul Osumanu de l’Union Omaha aurait fraudé deux femmes de 200 000 $ dans des stratagèmes de romance en ligne

Le défenseur de l’Union Omaha, Abdul Osumanu, a été inculpé d’accusations fédérales liées à une paire d’escroqueries amoureuses sur Internet dans lesquelles il est allégué que lui et un autre accusé ont fraudé deux personnes de plus de 200 000 $.

L’Omaha World-Herald a été le premier à rapporter la nouvelle.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

Les charges retenues contre Osumanu et son coaccusé Banabas Ganidekam comprennent deux chefs de fraude postale, deux chefs de fraude électronique, un chef de complot en vue de commettre un blanchiment d’argent et un chef de réception d’argent volé.

Selon les documents déposés par le tribunal, l’intention du stratagème était qu’Osumanu et Ganidekam « s’enrichissent en cultivant faussement des relations par le biais d’escroqueries en ligne avec les victimes et incitant ainsi les victimes à envoyer de l’argent à des personnes travaillant avec les accusés et à des comptes contrôlés par les accusés. «

L’acte d’accusation indique que l’argent soumis à la confiscation dans le cadre de l’affaire est d’au moins 24 882 $ pour Osumanu et d’au moins 189 404 $ pour Ganidekam.

Le ministère de la Justice du district sud de la Virginie-Occidentale a indiqué dans un communiqué de presse que les actes d’accusation font partie d’une enquête plus large dans laquelle neuf personnes ont été accusées d’avoir fraudé au moins 200 victimes de plus de 2,5 millions de dollars.

Osumanu a joué collégialement à l’Université Marshall de 2017 à 2019. Pendant cette période, il a également joué pour un trio d’équipes de l’USL League Two, le quatrième niveau de facto du football américain. Il a signé avec l’Union Omaha de l’USL League One en mars et a joué dans chacun des premiers matchs de l’équipe.

« Jeudi après-midi dernier, Union Omaha a pris connaissance d’une action en justice en cours impliquant l’un de nos joueurs », a écrit Union Omaha dans un communiqué publié sur Twitter. « Nous recueillons actuellement des informations et coopérons pleinement avec les autorités. »

Un porte-parole du club a confirmé qu’Osumanu avait été suspendu de toutes les activités du club.

Selon l’acte d’accusation non scellé, Osumanu et Ganidekam se seraient livrés à deux escroqueries, qui ont pris un schéma similaire. Un faux profil en ligne serait créé et une relation en ligne serait cultivée pendant 8 à 10 mois, après quoi la victime se verrait demander de l’argent. Toute demande de rencontre en personne ou par chat vidéo serait refusée.

Dans le premier cas, qui a débuté en 2017, une victime de l’Indiana s’est vu demander de petits montants, généralement autour de 200 $, sous forme d’espèces ou de cartes-cadeaux. Ensuite, il a été demandé à la victime d’aider à payer les droits de succession sur les lingots d’or dont le faux profil a déclaré avoir hérité. Ces demandes d’argent ont atteint jusqu’à 10 000 $.

Dans le deuxième cas, dans lequel une relation en ligne avec une femme californienne a commencé en janvier 2020, la victime a été invitée à aider à financer une opportunité d’investissement qui nécessitait des frais initiaux de 46 000 $. Le montant a été payé à Ganidekam avec Osumanu obtenant une coupe. La victime a ensuite payé une somme supplémentaire lorsqu’on lui a dit que les frais avaient augmenté.