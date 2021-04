Dr. Said, qui est devenu plus tard un scientifique de premier plan dans les sciences sociales des études de la paix, est décédé à son domicile de Washington le 22 janvier. Il avait 90 ans et la cause était une pneumonie, a déclaré sa femme, Elena Turner.

Dr. Said a fondé le Center for Global Peace en 1995 dans le cadre de la School of International Service de l’Université américaine, le département où il a enseigné les relations internationales pendant 59 ans jusqu’à sa retraite en 2015. Selon sa biographie de l’UA, le Dr. Dit le plus long à l’université. -servit professeur permanent.

Le centre, qui a fonctionné pendant 15 ans jusqu’en 2010, a accueilli des ateliers et des conférences internationales pour rassembler des personnes de différentes origines culturelles et religieuses afin de se concentrer sur les compétences en résolution de problèmes, la coopération, l’éducation, le développement économique, les droits de l’homme et la justice sociale. .

De plus, Dr. A déclaré la maîtrise en paix internationale et résolution des conflits à l’UA et a co-écrit ou co-écrit 25 livres, dont « Islam et paix au Moyen-Orient » et « Vers une communauté mondiale: le soufisme et l’ordre mondial ».

Il est devenu un expert incontournable pour les ambassadeurs américains en Syrie et les responsables du service extérieur au Bureau des affaires du Proche-Orient du département d’État. Il a participé au projet Future of Iraq du Département d’État au début des années 2000 et au Comité de la Maison Blanche sur le monde islamique en 1980.

Il a parcouru le monde en tant que conférencier pour le Département d’État et l’Agence d’information des États-Unis. Il a également été conseiller auprès de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture et a participé à des pourparlers de paix israélo-palestiniens. Ces dernières années, Dr. Said, un chrétien orthodoxe, donne des conférences sur ses recherches sur le soufisme, une forme mystique de l’islam, comme cadre pour un changement social positif.

Il a été membre du conseil d’administration de près de trois douzaines d’organisations, notamment du comité de rédaction du magazine Human Rights Quarterly et de l’International Journal of Nonviolence, ainsi que du conseil d’administration du Centre international pour la religion et la diplomatie, un groupe de recherche basé à Washington.

En tant que Syrien vivant à Washington, le Dr. A déclaré le point de vue d’un initié dans son analyse des sociétés islamiques, a déclaré le professeur de l’UA Mohammed Abu-Nimer, qui a décrit le Dr. Said a réussi en tant que directeur du centre, qui a fermé ses portes en 2013. sur lui-même pour apporter une perspective différente sur l’état d’esprit de la diplomatie et de la politique de pouvoir, une perspective qui mettait l’accent sur le respect de la culture et de la foi », a déclaré Abu-Nimer. « Cela semble simple, cela semble évident, mais dans les années 1970 et 1980, cela n’était pas largement accepté dans les établissements universitaires ou dans les couloirs gouvernementaux. »

Abdul Aziz Said Al Ishak est né à Amouda, en Syrie, le 1er septembre 1930. Son père, député nationaliste chrétien, a été exilé par les Français.

Après avoir visité des écoles au Caire et à Beyrouth, Dr. Dit à Washington en 1950 pour étudier à l’UA. Il a obtenu son baccalauréat, sa maîtrise et son doctorat en relations internationales et est devenu l’un des premiers membres du corps professoral de l’École du service international. En 1996, il est devenu le premier résident de la chaire Mohamed Said Farsi de la paix islamique, une chaire universitaire spéciale consacrée à l’étude de l’islam et de la paix.

Au cours des dernières décennies, il a participé à des marches pour les droits civiques et à des manifestations contre la guerre du Vietnam et l’apartheid en Afrique du Sud. À la fin des années 1950, il était conseiller pédagogique dans une branche de l’UA de Phi Epsilon Pi, une fraternité fondée par des étudiants juifs exclus des autres organisations grecques.

Son mariage avec Lucille Brousseau et Elizabeth Schmucker s’est soldé par un divorce. En plus de sa femme de 37 ans, Elena Turner, de Washington, les survivants comprennent un fils de son premier mariage, Riyad Said de Huntington Beach, Californie; un fils de son deuxième mariage, Jamil Said d’Austin; six sœurs; un frère; et deux petits-enfants.