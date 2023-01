Abdu Rozik trouve un fan dans la star adulte Johnny Sins, le commentaire de ce dernier sur la dernière chanson du chanteur surprend les internautes

Le chanteur Abdu Rozik a gagné l’amour du pays avec son passage dans Bigg Boss 16. L’artiste d’origine tadjike était l’un des candidats les plus aimés de la dernière saison de l’émission de téléréalité. Sa gentillesse, son innocence et sa personnalité charmante l’ont aidé à rester plus de 100 jours dans la maison controversée.

Un jour après sa sortie volontaire, Abdu a lancé sa chanson Pyaar. Au milieu des foules de milliers de Rozik a fait son premier concert et a lancé la chanson à Mumbai. Jusqu’à présent, son dernier single a été visionné 783 000 fois. Outre d’innombrables fans, nous avons repéré quelqu’un qui nous a surpris, ainsi que les autres internautes. Parmi les 11 000 commentaires, la star adulte Johnny Sins a également laissé tomber ses réflexions sur le jeune chanteur talentueux.

Voici le commentaire de Johnny Sins







La star du porno Johnny Sins a écrit dans la section des commentaires de la chanson : “Qui aime Abdu Rozik, lève la main.” Comme prévu, même Johnny a reçu plus de 500 réponses à son commentaire. Quelques fans d’Abdu lui ont dit que tout le monde l’aimait et qu’ils n’avaient pas besoin de lui prouver leur admiration. Un utilisateur a écrit: “Pourquoi devez-vous vous comporter comme des saltbae lors de la finale des WC ici. Nous n’avons pas besoin d’un hôte de commentaires ici. Nous aimons tous Abdu.” Un autre internaute a écrit : “Nous aimons tellement abdu rozik que nous n’avons pas besoin de lever la main parce que tout le monde sait que tout le monde aime abdu, personne ne le déteste.”

Regardez l’interview exclusive d’Abdu Rozik avec DNA





Abdu Rozik a fait une sortie émotionnelle de l’émission de téléréalité controversée animée par Salman Khan Bigg Boss 16 dans l’épisode de samedi. Après avoir passé plus de cent jours à l’intérieur de la maison, Abdu, 18 ans, a pris une sortie en raison de ses engagements professionnels antérieurs alors qu’il lançait sa nouvelle chanson hindi Pyaar à Mumbai le dimanche 15 janvier.

Bien qu’Abdu soit né au Tadjikistan, il vit avec sa famille dans un luxueux bungalow à Dubaï. Lors de la conférence de presse, chez DNA, nous avons demandé à Abdu s’il y avait des candidats qu’il n’aimerait pas emmener chez lui à Dubaï, ce à quoi il a réfléchi un moment et a répondu : “Shalin (Bhanot) et Tina (Datta).”

Donnant la raison de ses choix, Abdu a poursuivi: “Ils sont faux. Un jour, ils se battent tous les deux, un autre jour, ils sont amis. Je ne comprends pas cela, trop déroutant”. Pendant le spectacle également, de nombreux autres candidats ont déclaré que Shalin et Tina simulaient leur romance pour avancer dans le spectacle.