Abdu Rozik se souvient de ses jours difficiles, dit que les gens l’appelaient “l’enfant malheureux de Dieu”

Abdu Rozik, qui se fait appeler Chota Bhaijaan dans la maison Bigg Boss, a parcouru un long chemin. Alors que beaucoup l’ont confondu avec un enfant en raison de sa petite taille, il se tient fièrement debout avec ses médailles d’accomplissement et sa base de fans folle à travers le monde !

Il est le plus petit chanteur et boxeur professionnel du monde. Mais saviez-vous que sa popularité sur les réseaux sociaux et sa renommée mondiale n’étaient pas faciles ? Il a parcouru un long chemin.

Pour les non-initiés, cela n’a pas été une promenade de santé pour la sensation mondiale des médias sociaux. On lui a diagnostiqué un déficit en hormone de croissance et un rachitisme, ce qui signifie qu’à l’âge de 5 ans, il a cessé de grandir et que son développement hormonal s’est arrêté.

LIS: Bigg Boss 16: Sajid Khan parle indirectement des allégations de Me Too, dit “bahut bada utaar dekha hai”

Selon Rozik, en tant que jeune adolescent, il a été victime d’intimidation et moqué pour sa taille, ce qui lui a valu seulement 3 ans d’éducation formelle. Les enseignants ne lui ont pas fourni de papeterie et de livres car ils pensaient que c’était une perte de temps de lui apprendre quoi que ce soit. Il était battu sur le chemin du retour de son école par ses camarades de classe et la plupart du temps, il était soumis à un stress extrême en pensant à ce qu’il adviendrait de sa vie car il était le seul gagne-pain de sa famille. Sa famille avait des moyens de survie minimes et ne pouvait se permettre aucun traitement médical pour sa maladie.





Incapable de lire ou d’écrire, Abdu a commencé à fredonner ses propres airs et à écrire ses propres paroles pour bloquer la négativité et a commencé à faire lui-même l’école à la maison.

Avant d’entrer dans la maison de Bigg Boss, Abdu a déclaré : “Je suis excité et nerveux, mais j’ai hâte de commencer le prochain chapitre de ma vie avec Bigg Boss 16. Être petit et petit était un tel obstacle que les gens sous-estimaient toujours. mon aptitude. Les gens m’ont toujours dit que j’étais le malheureux enfant de Dieu et se sont moqués de moi pour mon handicap tout au long de mon enfance, mais maintenant regardez où j’en suis aujourd’hui.

Après avoir été victime d’intimidation à la maison, Abdu a commencé à fredonner ses propres airs et à écrire ses propres paroles. Il chantait dans les bazars de rue du Tadjikistan pour subvenir aux besoins de sa famille jusqu’à l’âge de 17 ans jusqu’à ce qu’il soit repéré et parrainé par Yasmine Safia, originaire de la famille royale des Émirats arabes unis, qui a ensuite investi pour exploiter et perfectionner ses compétences et lui a permis de voyager partout dans le monde. Il a ensuite déménagé à Dubaï.

Parlant de son parcours et attribuant son succès à Yasmine, Abdu a déclaré: “PDG et fondateur de l’IFCM. ae Yasmine Safia de Dubaï mérite une mention spéciale pour m’avoir placé dans des cours de coaching pour l’hindi et l’anglais, encadrant ma musique, mes sports, mon théâtre et carrière dans la danse et m’a aidé à percer sur le marché mondial du spectacle.” Il a ajouté: “Elle m’a fait croire en moi et m’a même appris à compter et à comprendre différentes devises car j’avais été durement trompé dans le passé. Elle m’a toujours appris que ma condition est une bénédiction, pas une malédiction comme on me l’a toujours dit. toute ma vie. Avec cette confiance, je suis ici aujourd’hui, debout dans la tête et dans l’esprit et fier de représenter une communauté oubliée.

Au cours des deux dernières années, il a joué avec certains des artistes les plus réputés, dont AR Rahman, Redone, French Montana et Will I AM. Le premier rendez-vous d’Abdu avec la célébrité a eu lieu lors de sa dispute publique lors d’une conférence de presse de boxe à Moscou avec son adversaire qui a amassé plus de 400 millions de vues dans le monde.





Abdu Rozik sera bientôt vu aux côtés de Salman Khan dans son prochain film Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan, et en fait, il a également enregistré son premier album de chansons hindi qui sortira d’ici la fin de cette année. Il est également le plus jeune à avoir obtenu un visa doré de 10 ans aux Émirats arabes unis et a fait de Dubaï sa deuxième maison.

Espérant se faire une place dans la maison Bigg Boss, Abdu Rozik a déclaré: “J’espère gagner le cœur du peuple indien avec l’histoire de ma vie et les gens du monde entier pourront connaître le vrai moi et comprendre que j’ai probablement déjà traversé le pire.”