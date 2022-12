Abdu Rozik se fait écrire ‘I love tatti’ sur son dos après avoir été torse nu pour Nimrit Kaur Ahluwalia

Sur Bigg Boss 16, Abdu Rozik est allé torse nu pour souhaiter Nimrit Kaur Ahluwalia pour son anniversaire. Mais après avoir enlevé sa chemise, Abdu s’est fait écrire “I love tatti” sur son dos.

La vidéo est hilarante à voir car il ignore ce que signifie le mot.

Nimrit, cependant, lui a dit qu’elle appréciait sa surprise. Sur sa façade, Abdu avait écrit : “Joyeux anniversaire, Nims”. Le message était conçu comme une salutation d’anniversaire surprise pour Nimrit.





Pour les non-initiés, Abdu Rozik a été vu dans le dernier épisode de Bigg Boss 16 en panne parce qu’il sent que personne ne se soucie de lui. Il a été entendu exprimer sa douleur à propos de Shiv Thakare à MC Stan et Sajid Khan.

Abdu Rozik a répondu qu’il était bouleversé car Shiv ne l’avait pas approché une seule fois au cours des jours précédents lorsqu’on lui a demandé pourquoi. Il a ajouté qu’il l’ignore même lorsqu’il est seul car il est généralement préoccupé par Nimrit Kaur. Abdu a expliqué à MC Stan et Ankit Gupta que s’il est généralement présent lorsque quelqu’un à la maison est triste, personne ne fait attention à lui lorsqu’il est contrarié.

Il a ensuite parlé à Shiv du sujet et a admis qu’il sanglotait occasionnellement en privé lorsque ses parents lui manquaient, mais que Shiv ne l’avait jamais approché. Shiv a ensuite exprimé ses regrets et a déclaré qu’il n’était pas sûr qu’Abdu soit mécontent. Il a exprimé son chagrin à Shiv Thakare, qui l’a serré dans ses bras et s’est excusé.

La renommée d’Abdu est qu’il est le plus petit chanteur du monde car il a souffert de rachitisme dans son enfance et la situation financière de sa famille n’était pas suffisamment stable pour lui fournir un traitement médical. Cela a conduit à sa croissance corporelle ralentie; il pesait 12 kg à l’âge de 16 ans. D’autre part, Manya est un mannequin populaire originaire de l’Uttar Pradesh qui est devenu célèbre après le concours de beauté Femina en 2020.