Abdu Rozik sauve Nimrit Kaur, Sajid Khan et Shiv Thakare des nominations

Pour la première fois, les concurrents de Bigg Boss 16 n’ont aucune plainte sérieuse contre le capitaine. Le règne glorieux d’Abdu Rozik se poursuit alors qu’il passe du concurrent le plus préféré au meilleur capitaine de la saison.

Dans l’épisode de ce soir, le maître de maison félicite le capitaine pour cet exploit sans précédent et lui demande de jouer les favoris dans une tâche de nomination de hatke. Bigg Boss demande à Abdu de nommer ses colocataires préférés qu’il aimerait sauver des nominations, puis de nommer ses colocataires les moins préférés. Abdu immunise joyeusement ses amis Sajid Khan, Shiv Thakare, Nimrit Kaur Ahluwalia et MC Stan contre les nominations.









Les favoris deviennent des vendeurs de roses et les trois candidats parmi les non-favoris doivent se rendre sur un balcon de fortune, plaider leur cas d’avoir contribué le plus au spectacle au reste des colocataires et gagner une rose d’eux. Voici le hic, les habitants du balcon ne peuvent gagner qu’une seule rose à la fois tandis que ceux qui récompensent les roses ne peuvent obtenir qu’une seule rose à la fois auprès des vendeurs. L’habitant du balcon avec le nombre maximum de roses est à l’abri des nominations et celui avec le moins de roses est nominé. Il sera intéressant de voir qui gagne des roses et qui doit faire face aux épines de la nomination.

Au cours de cette tâche, les téléspectateurs verront qu’il n’est jamais facile de choisir l’amour plutôt que l’amitié. La loyauté de Shalin Bhanot est mise à rude épreuve lorsque Tina Datta, Sumbul Touqeer et Gautam Singh Vig se tiennent sur le balcon. Pour la tâche de nomination, Shalin soutient Tina au prix de décevoir Sumbul. Bien qu’il n’y ait pas d’étiquette à la romance naissante entre Shalin et Tina, Sumbul a gagné celle d’une troisième roue dans leur dynamique.

À plusieurs reprises, la jeune star de la télévision s’est plainte qu’en tant qu’amie, Shalin ne l’a jamais soutenue et dans l’épisode de ce soir, elle soutient qu’entre Tina et elle, Shalin choisira toujours la première. Réprimandant son observation, Shalin soutient qu’il n’est pas dans l’émission pour l’un d’eux. Une Sumbul enragée déclare qu’elle n’a pas besoin de lui pour survivre au jeu et lui crie dessus. Est-ce la fin de l’amitié de Shalin et Sumbul ? Seul le temps nous le dira !





Ce n’est pas la seule amitié qui tourne au vinaigre. Depuis quelques jours, Gori Nagori qui s’éloigne de son noyau dur (Shiv Thakare, Sajid Khan, MC Stan et Abdu Rozik), cherche une alliance en dehors de celui-ci pour renforcer ses chances de survie dans la maison. Dans l’épisode de ce soir, un énorme combat éclate entre Shiv Thakare et Haryana Ki Shakira- Gori Nagori.

Tout commence avec Shiv faisant remarquer à Gori qu’elle ne contribue pas aux tâches ménagères et qu’elle est juste là pour les déjeuners gratuits. Il suggère qu’elle devrait au moins aider ceux qui cuisinent en apportant des ingrédients à la cuisine. Offensé, Gori s’en prend à lui et Shiv lui rend le coup. Il sera intéressant de voir si les deux se réconcilient et si Gori retourne dans son groupe de base.