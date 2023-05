Abdu Rozik revient du concert d’AR Rahman : Abdu Rozik, un chanteur né au Tadjikistan qui est devenu célèbre après être apparu sur Bigg Boss 16, est récemment revenu à Mumbai et a exprimé son amour pour la ville. Dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, on peut entendre Abdu dire « swagat nahi karoge humara » aux paparazzi à l’aéroport. Il a également remercié AR Rahman de lui avoir donné l’opportunité de jouer avec lui lors de son récent concert à Pune. Les internautes ont félicité Abdu pour son talent, son bon cœur et sa gentillesse. La querelle d’Abdu avec MC Stan a fait la une des journaux, mais le chanteur a récemment offert une rare rose éternelle au rappeur et a assisté à son concert à Dubaï pour se racheter. Regarder la vidéo de divertissement