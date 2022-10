Abdu Rozik révèle qu’il possède des chaussures à 5 000 dollars et étourdit Tina Datta et Ankit Singh

Bigg Boss 16 mises à jour du jour 5: Le rappeur MC Stan est connu comme l’un des candidats ‘blingy’ de la saison. Il est populairement connu pour posséder une paire de chaussures d’une valeur de Rs 80 000. Cependant, MC Stan n’est pas le seul à porter des chaussures aussi chères. Né au Tadjikistan, sensation Internet, le chanteur Abdu Rozik possède également une paire de chaussures en or pur 24 carats, et cette révélation a laissé ses colocataires stupéfaits.

Dans l’une des promos partagées par Colors, Abdu parle de ses chaussures chères à Tina Datta, Ankit Gupta et Gautam Vig. Le chanteur révèle que ses chaussures valent 40 000 dollars. D’autres candidats sont stupéfaits par la révélation. Ankit plaisante sur l’enlèvement d’Abdu et il essaie même de cacher la chaussure dans sa poche. Plus tard, Abdu révèle que ses chaussures coûtent 4 000 dollars.

Regardez la promo







Plus tard dans la même journée, une Sumbul en détresse émotionnelle parle de sa lutte pour trouver sa place dans la maison. En parlant à Sajid, Abdu et Gori Nagori, elle se met à pleurer et dit que les colocataires ne la prennent pas au sérieux. Cependant, Gori Nagori la console et lui demande d’être forte car ce n’est que le début. Sumbul essuie ses larmes et dit “Ab main roungi nahi… rulaugi.”

Mercredi, MC Stand et Shiv Thakare se sont disputés après que le premier ait pensé que le second se moquait de lui. Le rappeur a dit qu’il avait vu Shiv et Ankit le fouiller. Cependant, Shiv a déclaré qu’il ne se moquait pas du rappeur qui avait mal compris. Plus tard, Sajid Khan est intervenu et les a fait s’embrasser.

Archana Gautam a estimé que les chaussures et les bijoux de MC Stan étaient artificiels. Elle a même dit qu’elle le découvrirait après être sortie de la maison BB et qu’elle le révélerait aux médias. Gautam a ajouté que Stan dit que le coût de ses bijoux est de 1,5 crore. Quand Gautam Vig lui a demandé “et s’ils ne sont pas artificiels?” Puis elle répondit : « Main samaj jaaungi fir ye taaza taaza ameer bana hai. Après avoir dit cela, ils ont tous les deux commencé à rire.