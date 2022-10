Abdu Rozik révèle qu’il pleure dans les toilettes, dit “Je cache mes émotions”

Abdu Rozik, qui est enfermé dans la maison de Bigg Boss 16, a été entendu dire à Sajid Khan qu’il allait aux toilettes et pleurait chaque fois que sa famille lui manquait. Il a dit à Sajid qu’il cache ses émotions à tout le monde parce qu’il ne sait pas qui est son véritable ami.

Sajid lui a demandé si sa famille lui manquait, Abdu a répondu: “Tout le monde me manque, mon père, ma mère, mon manager.” Sajid lui a dit que sa mère lui manquait car il n’avait pas de père. Après avoir appris que Sajid avait perdu son père, Abdu l’a pris dans ses bras et a dit “ça va mon frère”.

Pendant ce temps, Abdu Rozik-Sajid Khan a nommé Manya Singh la candidate la plus “ennuyeuse” à cause de ses “blagues ennuyeuses”. Dans l’épisode de dimanche, le concurrent BB16 MC Stan, Nimrit Kaur, MC Stan, Archana Gautam, Sajid Khan, Abdu Rozik et Shiv Thakare ont été vus en train d’éviter Manya parce qu’elle racontait ses blagues à tout le monde.

Lorsque Shekhar Suman est entré dans la maison de Bigg Boss, il a demandé à Abdu et Sajid d’évaluer Ankit Gupta sur la base de son corps, ils lui ont donné 5 étoiles. Abdu et Sajid ont donné 100 étoiles à Archana pour son ‘adrak wali chai’, 3 étoiles à Gautam et 5 étoiles à Nimrit pour leur capitanat. Interrogé sur le corps de Shiv Thakare, Abdu a donné 6 étoiles. Interrogés sur le candidat le plus ennuyeux, ils ont répondu Manya Singh.

Plus tard, Shekhar Suman a appelé Nimir Kaur et Shiv Thakare et leur a posé quelques questions. Les questions ont été essentiellement posées par les téléspectateurs de Bigg Boss. L’un des téléspectateurs de Bigg Boss a demandé à Nimrit qu’elle parle toujours du groupe, mais à chaque fois qu’on lui a demandé, elle le nie. Nimrit a répondu qu’elle croyait au jeu en solo et qu’elle ne faisait partie d’aucun groupe. Cependant, d’autres colocataires n’étaient pas d’accord avec elle. Surtout, Priyanka a souligné que si elle ne fait partie d’aucun groupe, pourquoi a-t-elle dit à Gautam d’inclure Manya dans leur groupe ?