Abdu Rozik réintégrera l’émission de Salman Khan: rapport

Dans la récente promo partagée par la page officielle de Colors TV, on peut voir Abdu Rozik prendre une sortie de l’émission de Salman Khan. Dès que les fans ont regardé la promo, ils sont devenus émotifs et ont exigé son retour.

Dans la promo, on peut entendre Bigg Boss dire : “Abdu aap gharwalon se vidaa lekar ghar ke bahar ajayiye.” Il y a des rumeurs qui circulent selon lesquelles le candidat est sorti pendant deux jours pour des raisons médicales et sera bientôt de retour. Selon une source IANS, le ressortissant tadjik de 19 ans fera bientôt sa rentrée. Cependant, il n’a pas été précisé quand il ferait son retour.





Pendant ce temps, l’émission de téléréalité controversée Bigg Boss 16 se terminera plus tard le 12 février 2023. La 16e saison, animée par la superstar de Bollywood Salman Khan, a débuté le 1er octobre. Selon le format de l’émission, elle devait durer trois mois. . Cependant, l’émission de téléréalité connaît une forte demande d’audience et a été prolongée jusqu’en février.

Sur son Twitter, Khabri a confirmé qu’Abdu a dû prendre une sortie pour des raisons médicales, mais qu’elle reviendra bientôt. Récemment, le chanteur a été élu comme l’une des stars des médias sociaux les plus tendances, et il a même battu l’animateur de Bigg Boss, Salman Khan, dans la liste. Selon la liste des personnalités non romanesques les plus populaires d’Ormax Media, Abdu se classe troisième de la liste après Kapil Sharma et Amitabh Bachchan. Après Abdu, Salman Khan et Priyanka Chahar Choudhary sont classés quatrième et cinquième.

En ce qui concerne les nominations, Sajid Khan, Shalin Bhanot et Shiv Thakre sont nominés pour l’expulsion. Actuellement, le spectacle a MC Stan, Archana Gautam, Sreejita De, Nimrit Kaur Ahluwalia, Sajid Khan, Vikkas Manaktala, Priyanka Choudhary, Ankit Gupta, Shalin Bhanot, Tina Datta, Sumbul Touqeer, Shiv Thakare et Soundarya Sharma dans la maison. (Avec les contributions de l’IANS)



