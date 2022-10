Abdu Rozik plonge dans la piscine, Priyanka Choudhary dit ‘tu m’as fait peur mon pote’

Le concurrent de Bigg Boss 16, Abdu Rozik, a réussi à attirer l’attention avec sa gentillesse et son innocence. Dans la nouvelle promo partagée par Colors TV, on peut voir Abdu nager à l’intérieur de la maison. Dès que cette vidéo promotionnelle a été publiée, elle est devenue virale sur les réseaux sociaux.

Abdu est l’un des concurrents les plus mignons de Bigg Boss 16, la nouvelle vidéo promo en est la preuve. Partageant le clip, la page officielle de Colors TV a écrit : « Abdu ki nage des compétences lagi sabko intéressantes, dekhna na bhooliyein unhe ce soir ! Dekhiye #BiggBoss16 Lun-ven raat 10 baje aur sam-dim raat 9.30 baje, sirf #Colors par. À tout moment sur @voot. Dans le clip, on peut également voir Priyanka Chahar Choudhary l’accompagner.

Regarde:







Les fans ont également réagi au clip, l’un d’eux a écrit : « Je ne regarde Big Boss que pour lui. » Le second a écrit : « Le candidat le plus mignon de Biggboss ! La relation entre lui et Priyanka est trop belle pour être regardée. La troisième personne a commenté: «Abdu est si mignon et une personne si gentille, attentionnée, travailleuse et humble! Toujours aimé ! Même si je ne regarde pas Big Boss, je vais juste regarder ses clips et voter définitivement pour lui ! La meilleure personne.

La quatrième personne a écrit : « Bb abdu ko kuch kaha ya kiya toh dekh lena. La sixième personne a dit : « Abdu ko nomine krne waalo ko sharm ni aayi. La septième personne a écrit : « iski wajah se hi mza aara h sinon sab ennuyeux h presque ».

Lors des nominations lundi, la star de la télévision Shalin Bhanot, qui est également l’un des candidats de la maison Bigg Boss 16, a nommé Abdu Rozik et Sajid Khan. Après avoir été nommé, Sajid Khan a demandé à Shalin pourquoi il appelait sa sœur Farah Khan et a dit “il les considère comme sa famille”. Il a expliqué que Sajid a tout, par conséquent, il veut que les autres membres de la maison grandissent dans leur carrière.

Sajid lui a alors demandé pourquoi il avait nommé Abdu. Shalin a répondu qu’Abdu n’est pas fait pour ce spectacle, son attitude n’est pas bonne pour ce spectacle. Elle a dit ‘Abdu est jgah ke liye nahi hai.’