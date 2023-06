Abdu Rozik partage des photos avec Shehnaaz Gill et Shahid Kapoor, les internautes disent « vous êtes très chalak bro »

Abdu Rozik, qui a attiré l’attention de tout le monde avec son passage dans l’émission Bigg Boss de Salman Khan saison 16, a rencontré Shahid Kapoor et Shehnaaz Gill sur le chemin du retour à Mumbai à l’aéroport de Dubaï. Il a partagé les photos sur ses histoires Instagram.

Viral Bhayani a partagé les photos avec la légende : « Je suis chalak bro, ma sœur aussi Scènes de l’aéroport de Dubaï où #abdurozik rencontre #shehnaazgill et #shahidkapoor au salon de l’aéroport. » Les internautes ont réagi aux photos, l’un d’eux a écrit : « Soooooo cute..Je t’aime Shanaaz..Je t’aime Abdu. » Le second a dit : « Notre champpp abdu. Le troisième a dit: « C’est viral aussi… très chalak bro. » Le quatrième a dit : « Abdu mera dil meri jaan.

Pour les non-initiés, Abdu Rozik, MC Stan, Shiv Thakare, MC Stan, Sajid Khan, Sumbul Touqeer Khan et Nimrit Kaur Ahluwalia ont formé un «mandali» à l’intérieur de la maison Bigg Boss 16 et sont restés fidèles les uns aux autres. Cependant, après la fin de l’émission, Abdu et Stan ont été impliqués dans une querelle publique majeure faisant plusieurs allégations l’un contre l’autre.

Cependant, il semble que les deux aient résolu leur conflit maintenant. S’adressant à News18, le chanteur et boxeur basé à Dubaï s’est ouvert sur son équation avec le rappeur et a déclaré : « Stan est une bonne personne. Je l’aime comme je l’aimais plus tôt. Mon côté est très clair. J’adore lui comme je l’aimais avant. C’est une personne très gentille.

Déclarant que tout va bien entre les deux, Shiv Thakare a ajouté : « Tout va bien entre MC Stan et lui (Abdu). Il a accueilli Stan à Dubaï. Il lui a parlé. Quand Stan me parle, il demande si Abdu va bien. Tout va bien. Comme je l’ai dit, sur les réseaux sociaux, un court métrage est transformé en film hollywoodien. Rien de ce genre ne s’est produit. Abdu aime beaucoup Stan. »