Abdu Rozik parle de l’émission de Salman Khan après son expulsion, la vidéo devient virale

Abdu Rozik a été vu en train de quitter l’émission de Salman Khan dans une nouvelle promo publiée par la page officielle de Colors TV. Après avoir vu la promo, ses partisans étaient émus et réclamaient son retour. Abdu a été repéré à Mumbai après son élimination, où il a également discuté de Bigg Boss 16.

Viral Bhayani a partagé une vidéo dans laquelle on peut entendre Abdu dire “Bigg Boss est le meilleur, très très bon, j’adore.”

Des rumeurs circulent selon lesquelles le concurrent a été absent pendant deux jours pour des raisons médicales et reviendra bientôt. Le citoyen tadjik de 19 ans va bientôt rentrer, selon une source IANS. La date précise de son retour n’a cependant pas été dévoilée.

Le 12 février 2023, l’émission de télé-réalité controversée Bigg Boss 16 prendra fin. La 16e saison, animée par Salman Khan, a débuté le 1er octobre. Le format du programme prévoyait une durée de trois mois. L’émission de téléréalité s’est poursuivie jusqu’en février compte tenu de la forte demande des fans.

Selon la liste des personnalités non romanesques les plus populaires d’Ormax Media, Abdu se classe troisième de la liste après Kapil Sharma et Amitabh Bachchan. Après Abdu, Salman Khan et Priyanka Chahar Choudhary sont classés quatrième et cinquième.

En ce qui concerne les nominations, Sajid Khan, Shalin Bhanot et Shiv Thakre sont nominés pour l’expulsion. Actuellement, le spectacle a MC Stan, Archana Gautam, Sreejita De, Nimrit Kaur Ahluwalia, Sajid Khan, Vikkas Manaktala, Priyanka Choudhary, Ankit Gupta, Shalin Bhanot, Tina Datta, Sumbul Touqeer, Shiv Thakare et Soundarya Sharma dans la maison.

Pour les non-initiés, Ranveer Singh et le réalisateur Rohit Shetty ont fait la promotion de leur prochaine comédie Cirkus dans les premiers instants de l’épisode Weekend Ka Vaar. Vicky Kaushal et Kiara Advani étaient déjà venues pour le spectacle afin de promouvoir leur film récemment sorti Govinda Naam Mera.





(Avec les contributions de l’IANS)