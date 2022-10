Abdu Rozik flirte avec Nimrit Kaur après que la maison se soit transformée en auberge

Le jour 26, la maison Bigg Boss a été transformée en auberge pour filles et garçons. Abdu Rozik, Ankit Gupta, Gautam Vig, MC Stan et Shiv Thakare ont été jumelés respectivement avec Nimirt Kaur, Priyanka Choudhary, Soundarya Sharma, Sumbul et Gori.

Les filles ont dû convaincre leur gardien Archana Gautam de passer des appels à leurs amants qui se trouvaient dans une auberge pour garçons. Pendant ce temps, des garçons ont été vus en train de convaincre leur agent de sécurité Sajid Khan de parler à leurs copines qui se trouvaient dans l’auberge pour filles. Au cours de la tâche, Abdu a été vu en train de parler à Nimirt Kaur par téléphone et de flirter avec elle. Tous les colocataires ont été vus voler les uns avec les autres pendant la tâche amusante.

Plus tôt, Sajid Khan s’est adressé à Abdu comme “dedh shahna” et a demandé au chanteur s’il était amoureux de Nimrit. La façon dont Abdu Rozik a répondu a montré qu’il n’était pas intéressé. Shiv a interrogé Abdu sur la sensation de papillons dans son ventre lorsqu’il a regardé Nimrit plus tard dans l’émission. Il a alors répondu : “Oui”. Puis Shiv a dit “ladka jawan hoagaya”.

La prétention d’Abdu à la renommée est qu’il est le plus petit chanteur du monde car il a souffert de rachitisme dans son enfance et la situation financière de sa famille n’était pas suffisamment stable pour lui fournir un traitement médical. Cela a conduit à sa croissance corporelle ralentie; il pesait 12 kg à l’âge de 16 ans. D’autre part, Manya est un mannequin populaire originaire de l’Uttar Pradesh qui est devenu célèbre après le concours de beauté Femina en 2020.

Outre les deux célébrités ci-dessus, les autres candidats enfermés dans Bigg Boss 16 sont Sajid Khan, MC Stan, Shiv Thakare, Gori Nagori, Ankit Gupta, Shalin Bhanot, Archana Gautam, Manya Singh, Tina Datta, Sumbul Touqeer Khan, Nimrit Kaur Ahluwalia. , Priyanka Chahar Choudhary, Gautam Singh Vig et Soundarya Sharma. Sreejita De est devenue la première candidate à être expulsée de l’émission le week-end dernier