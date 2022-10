Abdu Rozik expulsé de l’émission de Salman Khan ?

Après que Karan Johar ait animé les épisodes Weekend Ka Vaar de la semaine dernière dans l’émission de téléréalité controversée Bigg Boss 16, Salman Khan est de retour cette semaine pour informer les candidats de leurs erreurs et les guider dans leur voyage. La star de Tiger 3 éliminera également un concurrent le samedi 29 octobre dans un épisode passionnant.

Bien que, dans une tournure choquante, il semble qu’Abdu Rozik ait été expulsé de la maison Bigg Boss, selon la dernière promo partagée par Colors TV sur leurs poignées de médias sociaux. Abdu, né au Tadjikistan, qui est le plus petit chanteur du monde, a été le candidat le plus populaire cette saison, jusqu’à présent.

Dans le clip, on peut entendre la star de Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan dire aux candidats qu’ils ont continuellement nommé Abdu avec l’excuse qu’il ne quittera pas la série car il est un joueur fort, puis demande à Abdu de partir. le spectacle avec l’annonce qu’il a été voté par le public. Tous les candidats semblent choqués et Nimrit Kaur Ahluwalia, avec qui Abdu flirte habituellement, fond en larmes.





Bien qu’Abdu ne soit pas montré en train de quitter la maison dans la promo, ce qui suggère qu’il pourrait y avoir une autre tournure et nous devrons attendre l’épisode complet ce soir pour savoir si Abdu est réellement expulsé de Bigg Boss 16. n’y aura pas d’expulsions cette semaine comme cadeau de Diwali.

Pour les non-initiés, sept candidats ont été nominés cette semaine pour expulsion. Outre Abdu, les six autres sont Gautam Vig, Gori Nagori, Nimrit Kaur Ahluwalia, Soundarya Sharma, Shiv Thakare et Tina Datta. Sreejita De et Manya Singh ont été les deux seuls candidats à avoir été expulsés de l’émission, à ce jour.