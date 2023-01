Abdu Rozik et Sajid Khan dégustent des hamburgers et des frites avec Farah Khan après avoir quitté la maison Bigg Boss 16

Lundi, le cinéaste Farah Khan a laissé tomber des photos d’Abdu Rozik et Sajid Khan tout en dégustant des hamburgers et des frites avec eux après avoir quitté la maison de Bigg Boss 16. Ils ont tous l’air adorables sur les photos partagées sur Instagram.

Partageant les photos, Farah a écrit: “Mes 2 favoris cette saison de # biggboss16 .. parfois c’est encore mieux de gagner des cœurs @abdu_rozik @aslisajidkhan @colorstv.” En un rien de temps, les photos sont devenues virales sur les réseaux sociaux et les fans ont commencé à les commenter.





L’un d’eux a écrit : “Mes 2 favoris dans la saison 16 de Bigg Boss ne seront pas les mêmes sans eux !” Le deuxième a dit: “Tu gagnes le cœur sajit bro.” Le troisième a dit: “Oui… C’est vrai… Charmant pour eux encore… Il ne manque que Shiv et MC Stan.” Le quatrième a dit: “Ça va être ennuyeux de regarder du mandala maintenant.” Le cinquième a commenté: “Les deux sont au cœur de la saison 16 ….”

En parlant à IANS, Abdu a déclaré: “Priyanka m’a utilisé quelque part pour son jeu. D’abord, elle a utilisé Ankit mais après son expulsion, son jeu s’est affaibli. Je pense qu’elle est très égoïste, avec elle c’est toujours moi, moi et moi-même. De même, Archana utilise également les gens pour son propre bénéfice. Elle est bien consciente de la politique du jeu. “

“D’abord, elle a construit son amitié avec Priyanka, puis Soundarya, puis Sreejita mais a fini par les trahir tous. Archana et Priyanka ne parlent même pas de quoi que ce soit à part le jeu ou les nominations, ils ne jouent pas avec leur cœur.” Abdu a ensuite parlé de la relation entre Tina et Shalin et a déclaré: “Tina utilise Shalin selon sa convenance. Pendant les nominations, elle ne se battrait pas avec lui et ne serait pas en sécurité et après les nominations, elle se battrait à nouveau. Il n’y a absolument aucune amitié et pas d’amour entre eux deux.”

“Je sens que Shalin a toujours un certain goût pour Tina et n’est pas absolument faux. Mais la chose est plus tôt quand Shalin avait l’habitude de parler à Sumbul, je pensais qu’il l’aimait mais après que son père les ait grondés tous les deux, il s’est tourné vers Tina. Ses actions sont très déroutant », a-t-il conclu. Abdu était le candidat le plus aimé de la série et son expulsion a ému tout le monde et il a laissé ses amis, dont Shiv Thakare, Nimrit Kaur Ahluwalia et MC Stan, en larmes.

