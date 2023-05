Abdu Rozik dit «swagat nahi karoge humara» à son retour à Mumbai, regardez la vidéo virale

Samedi soir, la célébrité de Bigg Bogg 16, Abdu Rozik, est revenue à Mumbai. Il a interagi avec des papas à l’aéroport et a dit qu’il avait manqué Mumbai, a-t-il ajouté, « swagat nahi karoge humara ». La vidéo de la chanteuse fait désormais le buzz sur les réseaux sociaux.

Montre:





Le chanteur a été entendu remercier AR Rahman alors qu’il jouait récemment avec lui lors de son concert. Il y a quelques jours, Abdu a même partagé une photo avec AR Rahman et a écrit : « Quel honneur et privilège de jouer avec la légende @arrahman hier soir à Pune. Merci de m’avoir donné cette chance et à votre famille et à votre incroyable équipe @btosproductions de m’avoir tant soutenu. #concert #musique #chanteur #artiste #grammy #académie #oscar #inde #chennai #eau #tadjikistan.





Les internautes ont réagi à son message, et l’un d’eux a écrit : « Tu mérites le meilleur pour ton bon cœur Abdu. Plus que tout, tu es juste un bel humain avec un bon cœur. Continuer. Tout le monde vous aime. »

Le second a dit : « Abdu, ton ambiance et ton aura sont tout simplement incroyables et sans précédent !! En avant et vers le haut ! Que Dieu te bénisse. » Le troisième a dit: « À un très jeune âge, vous avez accompli tant de choses et c’est une énorme scène de partage avec ARrahman monsieur et chantez une chanson Love u Abdyaa. »

Pendant ce temps, Abdu Rozik et MC Stan, qui faisaient partie du «mandali» à l’intérieur de la maison, ont récemment été impliqués dans une querelle majeure. Au milieu de leurs retombées, le chanteur né au Tadjikistan Rozik a assisté au concert du rappeur Stan à Dubaï le 25 avril.

Dans sa tentative d’enterrer la hache de guerre entre les deux, Abdu a même offert une rare rose éternelle des Émirats arabes unis au gagnant de Bigg Boss 16 alors qu’il se rendait sur son Instagram, partageait une photo avec son cadeau et écrivait : « Une rose éternelle rare qui ne meurt jamais symbolise longue vie, amour et fraternité », taguant MC Stan. Il a même consulté ses histoires Instagram hier soir et a partagé quelques aperçus de la performance du rappeur lors de son concert.