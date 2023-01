Abdu Rozik dit que Shalin Bhanot et Tina Datta ” agissent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 “, Archana Gautam les appelle ” faux “

Dans le premier épisode de Bigg Boss de 2023, un concert spécial a été organisé à l’intérieur de la maison où MC Stan a interprété ses chansons à succès avec le rappeur Ikka et le duo hip-hop Seedhe Maut. Pendant le concert, Shalin Bhanot et Tina Datta ont été vues danser de façon romantique avec leurs bras l’une autour de l’autre.

Dans le prochain épisode du lundi 2 janvier, les autres candidats seront vus exprimer leurs réflexions sur Shalin et Tina, comme on le voit dans la dernière promo partagée par Colors TV sur leurs poignées de médias sociaux. Tous les autres ont remis en question leur relation et ont déclaré que les deux se sont rapprochés pour attirer l’attention afin de se sauver de leurs nominations.

Tout d’abord, Shiv Thakare a déclaré que Shalin et Tina se sont rapprochées juste pour les images. Archana Gautam, qui était assise à côté de lui, les a qualifiés de “faux” et a ajouté qu’avant le Nouvel An, Tina avait brûlé la photo de Shalin en disant qu’elle ne voulait pas le voir l’année prochaine.

Ensuite, Priyanka Chahar Choudhary a déclaré que leur lien ne tombera pas en dehors de la série car ils n’ont pas de véritables sentiments l’un pour l’autre. MC Stan a même ajouté que Shalin et Tina faisaient cela pour gagner du travail et Nimrit Kaur Ahluwalia a également utilisé le hashtag #fake pour eux.

Enfin, Sajid Khan a mentionné que ces deux-là ne se parlaient même pas quinze minutes avant leur drame. Abdu Rozik a parlé de leur stratégie et a déclaré: “Demain, les nominations arrivent, alors devenons amis et romantiques”. Il a poursuivi que pour Shalin et Tina, ce n’est pas un spectacle, c’est un film dans lequel ils jouent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.





Lors du concert, Tina a avoué qu’elle était tombée amoureuse de Shalin et ce dernier a retiré son micro tout en parlant avec l’actrice. Voyant cela, Bigg Boss s’est mis en colère et a arrêté le concert pendant un moment en ajoutant que malgré plusieurs avertissements, Tina et Shalin violent les règles de la maison et parlent en anglais. Plus tard, Shalin est monté sur scène et s’est excusé auprès de Bigg Boss.

