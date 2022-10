Abdu Rozik dit “parfois les gens ne comprennent pas, mais ça va”

Le concurrent de Bigg Boss, Abdu Rozik, a conquis tout le monde en disant “Swaagat Nahi Karoge Humaara” lorsqu’il est entré dans la maison controversée. Sans aucun doute, il est le membre le plus mignon de Bigg Boss 16 et tout le monde l’aime.

Dans une promo partagée par la page officielle de Colors TV, on peut voir Abdu avoir une conversation profonde avec Tina Datta. Abdu demande à Tina, “frère à quoi tu penses?” À quoi Tina répond, “pensant que la façon dont les gens ne vous comprennent pas.” A quoi Abdu a répondu : « les gens te comprennent parfois, mais parfois ils ne te comprennent pas. C’est bon.”





Tina a alors dit, “si vous essayez de vous faire comprendre mais qu’ils ne vous comprennent toujours pas, que ferez-vous?” Abdu Rozik, “un autre plan, comme le plan A, le plan B.” Tina a demandé, “mais que se passe-t-il si les gens disent que vous leur faites du mal, que ferez-vous.” Abdu répondit: “Pour cela, vous verrez qui est bon et qui n’est pas bon.” Tina a déclaré: “Tout le monde joue à un jeu ici.” Abdu a alors répondu: “Ce jeu vous montre comment gagner la vie, pas le jeu, gagner votre vie.”

Les internautes ont réagi au clip et ont félicité Abdu pour sa maturité. L’un d’eux a écrit: “Abdu est sacrément mignon et mature.” Le deuxième a mentionné, “Abdu est si mature et compréhensif.” La troisième personne a commenté: “Abdu est plus mature que Tina Datta.” La quatrième personne a écrit: “Veuillez voter pour les gars d’Abdu, il est tellement authentique.”

Abdu Rozik, qui se fait appeler Chota Bhaijaan dans la maison Bigg Boss, a parcouru un long chemin. Alors que beaucoup l’ont confondu avec un enfant en raison de sa petite taille, il se tient fièrement debout avec ses médailles d’accomplissement et sa base de fans folle à travers le monde ! Il est le plus petit chanteur et boxeur professionnel du monde. Il a parcouru un long chemin.

Pour les non-initiés, cela n’a pas été une promenade de santé pour la sensation mondiale des médias sociaux. On lui a diagnostiqué un déficit en hormone de croissance et un rachitisme, ce qui signifie qu’à l’âge de 5 ans, il a cessé de grandir et que son développement hormonal s’est arrêté.

Selon Rozik, en tant que jeune adolescent, il a été victime d’intimidation et moqué pour sa taille, ce qui lui a valu seulement 3 ans d’éducation formelle. Les enseignants ne lui ont pas fourni de papeterie et de livres car ils pensaient que c’était une perte de temps de lui apprendre quoi que ce soit. Il était battu sur le chemin du retour de son école par ses camarades de classe et la plupart du temps, il était soumis à un stress extrême en pensant à ce qu’il adviendrait de sa vie car il était le seul gagne-pain de sa famille.

Sa famille avait des moyens de survie minimes et ne pouvait se permettre aucun traitement médical pour sa maladie. Incapable de lire ou d’écrire, Abdu a commencé à fredonner ses propres airs et à écrire ses propres paroles pour bloquer la négativité et a commencé à faire lui-même l’école à la maison.