Abdu Rozik devient rétro alors qu’il tente d’impressionner Nimrit Kaur Ahluwalia, la vidéo devient virale

Abdu Rozik, un favori des fans, a souvent amusé les spectateurs avec ses bouffonneries et d’autres choses. Afin d’impressionner Nimrit Kaur Ahluwalia sur Grand Patron 16l’influenceur des réseaux sociaux a cette fois-ci revêtu une esthétique rétro.

On peut le voir attacher une bande sur son front avant de commencer à danser dans la jolie vidéo.

Abdu Rozik est devenu ému après que Sumbul Touqeer et Soundarya Sharma l’aient nommé. Il était en concurrence avec Priyanka Choudhary qui a convaincu Sumbul de la sauver en disant qu’Ábdu ne comprend rien et qu’il faut faire des efforts pour lui faire comprendre.

Elle a également mentionné qu’Abdu est moins actif qu’elle, c’est pourquoi Sumbul a nommé Abdu. Après être sorti de la zone d’activité, Abdu s’est fâché et émotif. On l’a entendu dire, “à partir de maintenant, Priyanka et Sumbul sont ses ennemis maintenant.” Il a même mentionné qu’il était peut-être petit mais qu’il est meilleur que les grandes personnes ici qui jouent à des jeux. Il est allé aux toilettes après avoir dit cela. Quand il est sorti, il avait les larmes aux yeux et a étreint Shiv et MC Stan qui le soutenaient. Gori Nagori est également devenu ému après avoir vu Abdu Rozik les larmes aux yeux. Elle a dit à Abdu qu’il n’irait nulle part, mais Abdu n’était toujours pas convaincu et a déclaré que n’importe qui pouvait être éliminé de l’émission.

Il y a quelques jours, Sajid Khan s’est adressé à Abdu en tant que “dedh shahna” et a demandé au chanteur s’il était amoureux de Nimrit. La façon dont Abdu Rozik a répondu a montré qu’il n’était pas intéressé. Shiv a interrogé Abdu sur la sensation de papillons dans son ventre lorsqu’il a regardé Nimrit plus tard dans l’émission. Il a alors répondu : “Oui”. Puis Shiv a dit “ladka jawan hoagaya”.

La renommée d’Abdu est qu’il est le plus petit chanteur du monde car il a souffert de rachitisme dans son enfance et la situation financière de sa famille n’était pas suffisamment stable pour lui fournir un traitement médical. Cela a conduit à sa croissance corporelle ralentie; il pesait 12 kg à 16 ans.