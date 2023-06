Abdu Rozik clarifie sa querelle avec MC Stan; dit ‘je l’aime de la même façon’

Abdu Rozik et MC Stan ont été frères. Ils se sont rencontrés à l’intérieur de la maison de Grand Patron 16 et frappez-le instantanément. Abdu et MC Stan ont formé un groupe, un gang appelé Mandala qui comprenait également Sadjid Khan, Shiv Thakaré et Sumbul Toukir Khan. Cependant, il y a quelques semaines, l’équipe d’Abdu avait allégué une mauvaise conduite de l’équipe de MC Stan. Abdu a partagé que MC Stan a ignoré ses appels et qu’ils n’ont pas été en bons termes. D’autres membres de Mandali ont également tenté de désamorcer la situation. Et maintenant, enfin, Abdu Rozik, lui-même a précisé que tout allait bien entre lui et MC Stan.

Abdu Rozik se confie sur son équation avec MC Stan

Abdu Rozik est au Cap. Il participe à Khatron Ke Khiladi 13 aux côtés de Shiv Thakare, Aishwarya Sharma, Daisy Shah, Anjum Fakih, Arjit Taneja et d’autres célébrités. Abdu Rozik a été interrogé sur son équation avec MC Stan. Abdu appelle Stan une personne authentique et bonne. Il dit qu’il l’aime de la même manière qu’il l’aimait avant. Il ajoute : « Mon côté est très clair. Je l’aime comme je l’aimais avant. C’est une personne très gentille. »

Shiv Thakare rejoint Abdu Rozik ; purifie l’air de leur rivalité

Shiv ajoute en disant que tout va bien entre Abdu et MC Stan. Shiv révèle qu’Abdu a lui-même accueilli Stan à Dubaï. Il ajoute également que MC Stan pose toujours des questions sur Abdu chaque fois qu’il l’appelle. Il ajoute à la clarification d’Abdu en disant que tout va bien entre eux deux. Il se plaint que les gens aient fait d’un court métrage un film hollywoodien et rien de plus. Shiv dit qu’Abdu aime beaucoup Stan.

Parlant de la participation d’Abdu à Khatron Ke Khiladi 13, Shiv dit qu’Abdu est toujours là pour le soutenir mais cette fois, Abdu est ici en tant que concurrent. Shiv dit qu’Abdu n’est pas un enfant et qu’il est ici pour prouver la même chose. Shiv dit qu’il est ici pour prouver qu’il peut effectuer des cascades comme n’importe qui d’autre. Abdu ajoute au point de Shiv et dit qu’il est là pour prouver qu’il n’est pas un bébé. Il révèle que beaucoup de gens lui ont dit que Khatron Ke Khiladi est difficile et qu’il n’est qu’un bébé. « Je pense que je suis ici pour prouver que je ne suis pas un bébé mais un homme. Je veux le montrer à tout le monde », ajoute-t-il.