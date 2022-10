Abdu Rozik apprend l’hindi de Tina Datta, appelle Sumbul Touqeer ‘bahut sudar’

Le concurrent de Bigg Boss 16, Abdu Rozik, a déjà conquis des millions de cœurs avec sa gentillesse, il est à la mode sur les réseaux sociaux. Ses vidéos sont repartagées par ses fans et sont adorées de tous. Dans la dernière vidéo promotionnelle, on peut le voir apprendre l’hindi avec Tina Datta.

Mercredi, la page officielle de Colors TV a partagé une vidéo promotionnelle dans laquelle on peut voir Abdu apprendre l’hindi avec sa co-concurrente Tina Datta. Dans le clip, on peut entendre Tina dire : “si vous voulez dire à une fille ‘belle’, vous dites ‘dimanche’. Abdu dit “d’accord”. Puis Tina lui dit “khoob sundar, bhaut dimanche”. En entendant cela, Abdu dit : « bhauttt sundarrr ». Il appelle Sumbul, “sundar”.

Les fans ont également réagi au clip. L’un d’eux a écrit: “Je souhaite que mon chhotu Bhaijan gagne cette saison.” Le deuxième a dit: “Yarrr Abdu est trop mignon yarrrr.” La troisième personne a écrit: “Abdu est le seul ici à être aimé par le public, sinon tout le monde est un peuple si ennuyeux.” Le quatrième a commenté: “Sauf Abdu … Sab ek se badkar ek Dramebaaz, Nautankibaaz et les concurrents à double standard wale hai.”

Dans le dernier épisode de Bigg Boss 16, Archana Gautam avait une conversation avec d’autres colocataires le matin. Tout en leur parlant et en parlant d’Abdu, on l’a entendue dire ‘yaar vo chotu ko boldo English me…’ Cependant, Shalin Bhanot intervient et lui dit de ne pas se moquer de son nom. Il lui a demandé de l’appeler Abdu, pas Chotu. Elle a alors répondu, ‘maine kaunsa langoor boldia se’. Pendant ce temps, d’autres colocataires ont également demandé au politicien de ne pas l’appeler par des noms comme « chotu ».

Plus tôt, Archana s’est moquée d’Abdu lorsqu’elle l’a rencontré à l’intérieur de la maison BB 16. Le soir de la première, alors que tous les candidats parlaient de leurs lits, Archana a déclaré que “c’est Dieu qu’il n’a pas eu de lit double, sinon quelqu’un lui aurait donné un coup de pied”.