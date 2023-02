Abdu Rozik, ancien concurrent de Bigg Boss 16, danse sur Jhoome Jo Pathaan et passe en revue le film de Shah Rukh Khan

Shah Rukh Khan, Deepika Padukone et Pathaan, vedette de John Abraham, sont déjà devenus le plus grand succès de 2023, et il a même impressionné Chota Bhaijaan alias Abdu Rozik. L’ancien concurrent et chanteur de Bigg Boss 16 a vu le film et a partagé sa critique en dansant sur Jhoome Jo Pathaan.

Mercredi, Abdu a partagé son point de vue sur Pathaan en faisant correspondre les pas de Khan avec bonheur et énergie au Yaala Dance Studio, aux Émirats arabes unis. Il a partagé la vidéo de danse sur ses réseaux sociaux avec la légende : “J’adore #pathaan, l’avez-vous déjà vu ? #sharukhkhan #deepikapadukone #inde #mumbai #dubaï #uae #tajikistan #film #bollywood #blockbuster.”

Voici le poste







Peu de temps après la publication, le chanteur tadjik a reçu l’amour et le soutien des fans de SRK et de Bigg Boss. Un utilisateur a écrit : “Je suppose qu’il se prépare pour la grande finale.” Un autre utilisateur a écrit : “Kyaa baat hai abduuu superrr.” Un fan a écrit: “Nous soutenons tous les fans d’Abdu Shiv. Nous votons tous pour shiv .. Shiv et les frères abdu.”

Plus tôt en janvier, Abdu a été vu en train de poser devant la maison de Shah Rukh Khan, Mannat. Partageant la vidéo, Abdu Rozik a révélé qu’il rêvait de rencontrer Shah Rukh Khan. Partageant la vidéo, Abdu Rozik a écrit : « Mon dernier rêve à réaliser en Inde. Shah Rukh Khan vous attend mon frère. Abdu a été vu tenant une pancarte sur laquelle, « Je n’ai toujours pas réussi jusqu’à ce que je vous rencontre. Je t’aime Shah Rukh Khan. Tellement heureux d’être assis ici avec tous vos fans et d’attendre mon tour. Il ne reste qu’un rêve. Pathaan », a été écrit. Il disait plusieurs fois “Je t’aime Shah Rukh Khan”.

Pour les non-initiés, Abdu Rozik est l’un des concurrents les plus aimés de Bigg Boss. Il impressionnait tout le monde avec son cœur pur, il prenait soin de tout le monde à l’intérieur de la maison et était aimé de tous. Cependant, il a dû prendre une sortie volontaire en raison d’engagements antérieurs liés au travail.