Abdu Rozik a des ennuis pour avoir joué avec un pistolet chargé dans son restaurant Burgiir ; La police de Bombay porte plainte

Le chanteur tadjik Abdu Rozik, candidat à Bigg Boss 16, envisage une carrière à long terme en Inde. Il a ouvert un restaurant Burgiir à Andheri. Farah Khan et Sonu Sood ont été parmi les premières célébrités à venir ici. Le Burgiir d’Abdu Rozik est situé dans un emplacement privilégié à Andheri. Les amis proches du chanteur Golden Boys Sunny Nanasaheb Waghchoure et Sunny Gurjar sont venus visiter les lieux. Comme nous le savons, les deux se promènent toujours avec des gardes du corps armés. Une vidéo est devenue virale où l’on peut voir Abdu Rozik jouer avec un pistolet. On dit que le pistolet était chargé.

Un clip fait le tour où Abdu Rozik est vu avec le pistolet à la main. D’autres célébrités comme Sreejita De et Archana Gautam ont également visité l’endroit. Il semble que la police de Mumbai ait porté plainte contre lui. Les gardes des Golden Boys ont un permis pour les armes à feu.

Abdu Rozik a également posé pour une photo avec Farah Khan et Sajid Khan. Il semble que les deux vont bientôt commencer un spectacle de Short Son Long Son. Farah Khan a posté les photos sur son compte Instagram.

Le restaurant est encore en cours d’aménagement. Il semble qu’un certain nombre de célébrités s’étaient rendues sur place. Abdu Rozik était à Dubaï pour le mois de Ramadan. Maintenant, il est de retour en Inde. Il a aussi fait un show à Pune avec AR Rahman. Certains internautes lui ont conseillé de rester à l’écart des Golden Boys. Bigg Boss Tak a rapporté que la police de Mumbai a déposé une plainte.

Abdu Rozik joue avec une arme chargée dans son nouveau restaurant, la police de Mumbai porte plainte Selon le rapport, le pistolet lui a été donné par les gardes du corps des Golden Boys. Alors que les gardes du corps sont autorisés à le porter, les gens ont souligné qu’Abdu jouant avec le pistolet aurait pu entraîner un accident majeur. #BiggBoss_Tak ? (@BiggBoss_Tak) 12 mai 2023

Le jeune acteur a été vu aujourd’hui sur les plateaux de Entertainment Ki Raat. Abdu Rozik est originaire du Tadjikistan mais réside à Dubaï.