Abdenasser El Khayati bat le record alors que le Chennaiyin FC bat le NorthEast United FC 7-3

Le Chennaiyin FC a réalisé une performance époustouflante sur la route dans un torrent de dix buts, s’imposant 7-3 contre le NorthEast United FC au Indira Gandhi Athletic Stadium de Guwahati samedi. Le milieu de terrain Abdenasser El Khayati a tiré toutes les ficelles pour les Marina Machans, réalisant un triplé et deux passes décisives, pour établir un nouveau record ISL pour la plupart des contributions de buts dans un match.

El Khayati a ouvert le score dans le match, plaçant son équipe 1-0 à la 11e minute avant que les Highlanders n’égalisent, puis a scellé son tour du chapeau avec des buts de chaque côté du coup de sifflet à la mi-temps.

Tableau des points de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Calendrier de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Résultats de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Soulier d’Or de la Coupe du Monde de la FIFA 2022

Petar Sliskovic a également réalisé un beau match en attaque pour le Chennaiyin FC avec un doublé, l’un de ses buts ayant été marqué par El Khayati. Julius Duker a été l’autre bénéficiaire du spectacle stellaire d’El Khayati, inscrivant un but à la 68e minute pour conclure une performance d’attaque presque parfaite. Joe Zoherliana (79e) a passé une soirée à oublier en guidant le ballon dans ses propres filets pour offrir au Chennaiyin FC son septième but de la soirée.

Le nouvel entraîneur-chef du NorthEast United FC, Vincenzo Annese, prenait les commandes de son équipe pour la première fois après le départ de Marco Balbul. Ce fut un début difficile pour son mandat, mais il y avait quelques points positifs à retenir du match. Wilmar Gil Jordan a marqué pour le NorthEast United FC depuis le point de penalty et Romain Philippoteaux a pulvérisé une belle reprise de volée en seconde période. Rochharzela a ajouté un autre but pour les Highlanders cinq minutes après le début du temps d’arrêt. Mais finalement, tout cela est arrivé beaucoup trop tard.

Leur élan initial a été perturbé par El Khayati, qui a obtenu à la fin d’un excellent cut-back de Prasanth K du flanc droit. L’effort de volée guidée de Khayati a donné le ton à sa performance.

El Khayati, Sliskovic et Rahim Ali étaient une menace constante avec El Khayati obtenant son deuxième quatre minutes après l’égalisation de Jordan, et Sliskovic obtenant son premier juste avant la mi-temps. Le deuxième d’El Khayati a été un brillant effort de flexion. Le doublé de Sliskovic comprenait deux têtes, la première provenant d’une excellente course près du poteau. Le Chennaiyin FC se dirigeait vers la seconde mi-temps avec une avance de 3-1.

Quelle que soit la détermination du NorthEast United FC plus tôt dans le match, El Khayati a perdu son triplé trois minutes après le début de la deuxième mi-temps avec un effort poussé à distance. Sliskovic a porté le score à 5-1 pour le Chennaiyin FC à la 57e minute avec une autre tête percutante. Julius Duker a rejoint la fête 11 minutes plus tard pour donner l’avantage au Chennaiyin FC 6-1. Les trois buts suivants du match sont tous venus du NorthEast United FC, deux en leur faveur et un en faveur de Chennaiyin.

Cette victoire maintient le Chennaiyin FC à la septième place, mais avec un gros coup de pouce à leur différence de buts qui est maintenant plus proche d’être positive. Ils accueilleront ensuite les Kerala Blasters le 19 décembre. NorthEast United continue en bas du tableau sans aucun point en neuf matchs. Ils voyagent pour jouer au FC Goa le 17 décembre prochain.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici