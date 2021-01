L’ABC a reculé sur la défensive en ne décrivant pas la journée de l’Australie comme une «journée d’invasion» à la suite d’une plainte du ministre des Communications.

Le radiodiffuseur national a publié un guide des événements en ligne dimanche de façon interchangeable en utilisant un terme politiquement controversé pour décrire le jour férié du 26 janvier commémorant l’arrivée de 1788 de la première flotte britannique à Sydney Cove.

Le ministre des Communications, Paul Fletcher, s’est prononcé contre cet article d’ABC.

« L’article en ligne d’ABC est incorrect à propos de l’Australia Day », a-t-il déclaré lundi.

«L’ABC s’est clairement trompé sur celui-ci.

Sur la photo, une manifestation de 2020

« Le nom de notre fête nationale est bien compris et soutenu, et pour l’ABC de suggérer le contraire – que d’une certaine manière le Jour de l’Invasion est interchangeable avec le Jour de l’Australie – est clairement faux. »

Quelques heures plus tard, l’ABC a publié une déclaration défensive affirmant que la politique était de se référer à l’Australie Day.

« À la lumière de certaines informations erronées sur cette question, pour être tout à fait clair: la politique de l’ABC est d’utiliser le terme Australia Day, comme elle l’a toujours fait », a-t-il déclaré lundi après-midi.

Comme l’indique l’avis rédactionnel, d’autres termes peuvent être utilisés lorsqu’ils sont appropriés dans certains contextes. Cela ne veut pas dire qu’ils sont utilisés de manière interchangeable.

Dimanche, le guide des événements ABC avait décrit la Journée de l’Australie comme « une journée controversée pour beaucoup », malgré le guide de style du radiodiffuseur national recommandant la Journée de l’Australie comme terminologie « par défaut ».

L’article initial, qui a maintenant été modifié, était intitulé « Événements de la Journée de l’Australie / Jour de l’invasion 2021 pour Sydney, Melbourne, Canberra, Brisbane, Perth, Adelaide, Hobart et Darwin ».

Le jour férié national a été décrit comme «l’une des dates les plus polarisantes du calendrier australien» car il a marqué «un jour de chagrin pour la colonisation d’une culture ancienne».

«Pour certains membres des Premières Nations, c’est une journée pour pleurer le passé et inciter la communauté à lutter contre l’injustice raciale systémique en cours», a déclaré le guide des jours fériés d’ABC.

Jacinta Price, la maire adjointe indigène d’Alice Springs, dans le centre de l’Australie, a fait campagne pour que la date reste telle quelle, affirmant que le symbolisme ne ferait rien pour lutter contre l’alcool et les abus sexuels dans les communautés autochtones.

«Pour d’autres, c’est l’occasion de passer du temps en famille et entre amis à la plage ou autour de barbecues.

L’ABC avait auparavant défendu la décision d’utiliser les termes de manière interchangeable car il serait «inapproprié» d’exiger de son personnel qu’il se réfère à l’un ou à l’autre.

M. Fletcher, qui représente l’électorat libéral sûr de Bradfield sur la riche rive nord de Sydney, a déclaré que l’article original était inexact.

«Bien que l’ABC ait une indépendance éditoriale et que je ne contrôle pas ce qu’elle dit, j’appelle l’ABC à corriger cet article inexact», a-t-il déclaré.

« L’obligation du conseil d’administration d’ABC est claire en vertu de la loi: veiller à ce que la collecte et la présentation des informations soient exactes et impartiales. »

Tous les Australiens autochtones ne sont pas opposés à la célébration de la Journée de l’Australie le 26 janvier de chaque année.

Jacinta Price, maire adjointe d’Alice Springs, dans le centre de l’Australie, a fait campagne pour que la date reste telle quelle, arguant que le symbolisme ne ferait rien pour lutter contre la violence domestique, l’alcool et les abus sexuels dans les communautés autochtones.

Sur la photo, un rallye du jour de l'invasion l'année dernière

La conseillère, qui a l’héritage Warlpiri du côté de sa mère, était également candidate du Parti libéral du pays aux élections fédérales de 2019 au siège travailliste de Lingiari dans le Territoire du Nord.

Ken Wyatt, le ministre fédéral libéral des Australiens autochtones, soutient également la célébration de la Journée de l’Australie le 26 janvier.

Il est entré dans l’histoire en 2010 en tant que premier candidat autochtone à être élu à la Chambre des représentants.

La Journée de l’Australie est un jour férié national depuis 1994 après avoir été précédemment reconnue dans certains États.

Le mouvement contre la reconnaissance du 26 janvier a pris de l’ampleur en 1988 lorsque des militants autochtones ont manifesté lors de la commémoration du bicentenaire. Sur la photo, des manifestants de la Journée de l’invasion en 2020

Malgré cela, la déclaration d’ABC a fait valoir que le 26 janvier avait été décrit différemment dans chaque État, de l’Australia Day en Nouvelle-Galles du Sud au « 26 janvier » en Australie-Méridionale, un double nommé « Australia Day (26 janvier) » en Australie occidentale et en Tasmanie et «26 janvier (fête de l’Australie)» dans le Queensland, les TN, le Territoire de la capitale australienne et Victoria.

Depuis 1938, les militants autochtones protestent contre la commémoration de l’arrivée de la première flotte dans le port de Sydney, affirmant que l’arrivée des Britanniques a finalement conduit à la dépossession de terres.

Le mouvement contre la reconnaissance du 26 janvier a pris de l’ampleur en 1988 lorsque des militants autochtones ont organisé des manifestations lors de la commémoration du bicentenaire qui comprenait une reconstitution de grands voiliers sur le port de Sydney.

Néanmoins, M. Fletcher a déclaré que la Journée de l’Australie devait être respectée en tant que jour férié reconnu au niveau national.

«Le nom de la Journée de l’Australie est reflété dans la législation en Australie. Plus important encore, cela se reflète dans l’utilisation de l’écrasante majorité des Australiens », a-t-il déclaré.

L’année dernière, M. Fletcher s’est plaint à la présidente d’ABC, Ita Buttrose, après que le programme Four Corners « Inside the Canberra bubble » ait suggéré que les ministres Alan Tudge et Christian Porter avaient noué des relations avec le personnel.

Le directeur des communications du groupe de réflexion de l’Institut des affaires publiques, Evan Mulholland, a déclaré que l’ABC était source de division, bien qu’elle reçoive plus de 1,19 milliard de dollars par an des contribuables.

« Il est clair que l’ABC est désormais la Un-Australian Broadcasting Corporation », a-t-il déclaré.

«Le gouvernement peut et doit intervenir et empêcher l’ABC de pousser des politiques identitaires qui divisent et de diminuer notre journée nationale.

« Il peut refuser de financer un radiodiffuseur public qui ne respecte pas les valeurs australiennes. »

Certains militants des droits des autochtones ont suggéré que la Fédération en 1901, lorsque l’Australie est devenue une nation, était un jour plus approprié pour un jour férié national, mais cela coïncide avec le jour de l’An.