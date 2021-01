L’ABC a commencé à faire référence au 26 janvier comme à la «Journée de l’invasion» ainsi qu’à la «Journée de l’Australie» dans une tentative d’être plus inclusive.

Il y a longtemps eu des débats sur la célébration de cette journée, les militants affirmant qu’elle était liée au meurtre d’Australiens autochtones et à la « colonisation d’une culture ancienne ».

Dans un article publié dimanche, deux jours avant le jour férié, le radiodiffuseur national a utilisé les deux termes de manière interchangeable pour parler d’événements et de célébrations à travers l’Australie.

Mais l’article a suscité la colère des critiques qui ont accusé le radiodiffuseur de favoriser la division au sein de la communauté.

L’article s’intitulait «Australia Day / Invasion Day 2021 events for Sydney, Melbourne, Canberra, Brisbane, Perth, Adelaide, Hobart and Darwin» et décrivait le jour férié comme «l’une des dates les plus polarisantes du calendrier australien».

L’ABC a commencé à faire référence au 26 janvier comme « Jour de l’invasion » au lieu de « Jour de l’Australie » dans le but d’être plus inclusif (photo, célébrations en 2019 à Melbourne)

Il y a longtemps eu des débats sur la célébration d’une journée liée au génocide des Australiens autochtones et à la « colonisation d’une culture ancienne » (manifestants lors d’un rassemblement de la Journée de l’invasion en 2020_

Sondage La Journée de l’Australie devrait-elle également être appelée «Journée de l’invasion»?

La Journée de l’Australie est un jour de fête pour beaucoup, car la nation profite d’un jour férié pour se réunir et profiter de tout ce que le style de vie en Australie apporte.

Mais pour les peuples des Premières Nations, cela marque «un jour de chagrin pour la colonisation d’une culture ancienne», selon l’article d’ABC.

«Pour certains membres des Premières Nations, c’est une journée pour pleurer le passé et inciter la communauté à lutter contre l’injustice raciale systémique continue. Pour d’autres, c’est l’occasion de passer du temps en famille et entre amis à la plage ou autour de barbecues.

L’ABC a défendu la décision d’utiliser les termes de manière interchangeable car il serait «inapproprié» d’exiger de son «personnel qu’il se réfère à l’un ou à l’autre.

Mais des hordes de téléspectateurs ont été laissés voir rouge après la publication de l’article, certains jurant de ne plus jamais se connecter à ABC.

«Décidément le jour de l’invasion @abcnews, vraiment? M’a perdu en tant que lecteur », a déclaré un lecteur en ligne.

La journée de l’Australie est un jour de fête pour beaucoup (photo, fêtards en 2020 dans un pub de Brisbane)

Mais pour les peuples des Premières Nations, cela marque « un jour de chagrin pour la colonisation d’une culture ancienne », selon l’article d’ABC (photo, manifestants lors de la fête de l’Australie en 2020 à Melbourne)

« Quelqu’un à l’ABC pourrait-il s’il vous plaît aviser quand » Invasion Day « a été officiellement déclaré, et qui en autorité a fait cet appel? », A ajouté un autre.

Mark Latham de One Nation est allé jusqu’à accuser le radiodiffuseur national de «réécrire l’histoire» en fonction d’un agenda politique.

« Il y a une volonté là-dedans (à l’ABC) de réécrire notre histoire nationale pour qu’elle corresponde à leurs propres préjugés et agendas de gauche », a-t-il déclaré.

«C’est décevant mais je ne suis pas surpris. Si vous pouvez trouver une voix conservatrice ou centriste discutant de questions comme celle-ci sur le diffuseur national, c’est un coup de chance.

«Au lieu de cela, l’ABC a l’intention de diffuser de la propagande politique et des idéologies de gauche et de faire en sorte que les faits correspondent à leur propre récit.

Mais d’autres ont loué l’ABC pour son utilisation du terme, la campagne se développant pour faire changer la date de la fête de l’Australie.

L’ABC a défendu la décision d’utiliser les termes de manière interchangeable car il serait « inapproprié » d’exiger de son personnel qu’il se réfère à l’un ou à l’autre.

Dans un article publié dimanche, deux jours avant le jour férié, le radiodiffuseur national a utilisé les deux termes de manière interchangeable pour discuter d’événements et de célébrations à travers l’Australie (photo, un rassemblement du jour de l’invasion à Brisbane en 2020)

Le Premier ministre Scott Morrison a été critiqué pour avoir déclaré que le 26 janvier était une journée difficile pour les condamnés de la première flotte

Le militant autochtone Stephen Hagan, qui était en partie responsable du changement de nom du fromage Coon après qu’il ait été jugé raciste, a déclaré que « Jour de l’invasion » était le « terme correct … même si ce n’est pas le terme le plus populaire auprès de tout le monde ».

Un porte-parole d’ABC a expliqué que l’Australie Day resterait le «terme par défaut», mais que les journalistes ont été encouragés à utiliser d’autres variantes, notamment «Invasion Day» et «Survival Day».

« Nous reconnaissons et respectons également le fait que les membres de la communauté utilisent d’autres termes pour l’événement, notamment » 26 janvier « , » Jour de l’invasion « et » Jour de la survie « , de sorte que nos reportages et notre couverture reflètent cela », a déclaré le porte-parole.

Le radiodiffuseur a souligné que «Survival Day» et «Invasion Day» sont synonymes de «Australia Day» pour les peuples autochtones et leurs partisans.

« Compte tenu de la variété des termes utilisés et des différentes perspectives sur le jour que l’ABC va couvrir au cours du long week-end, il serait inapproprié de mandater le personnel pour utiliser un seul terme plutôt que d’autres dans tous les contextes », a-t-il déclaré. ajoutée.

La Journée de l’Australie est célébrée le 26 janvier avec un jour férié national (photographié en 2019 à l’Open d’Australie) mais de nombreux militants veulent voir la date modifiée

Il y a longtemps eu des débats sur la célébration d’une journée depuis qu’elle célèbre le débarquement de la première flotte en Australie (photo, un rassemblement à Melbourne en 2020)

Cela vient après que le premier ministre Scott Morrison a été critiqué pour avoir déclaré que le 26 janvier était également une journée difficile pour les condamnés de la Première flotte.

Les militants des droits des aborigènes soutiennent que la nation ne devrait pas célébrer la fête de l’Australie car elle marque le début de la colonisation et de l’oppression des Australiens autochtones.

Mais le Premier ministre a déclaré que les condamnés qui sont arrivés de Grande-Bretagne et ont élevé l’Union Jack en 1788 ont également connu une période difficile.

« Le jour de l’Australie, il s’agit de reconnaître le chemin parcouru », a déclaré jeudi M. Morrison aux journalistes du Queensland.

« Vous savez, lorsque ces 12 navires sont arrivés à Sydney, ce n’était pas non plus une journée particulièrement éclair pour les gens à bord de ces navires. »

Les condamnés expédiés en Australie depuis l’Irlande et le Royaume-Uni étaient souvent traités comme des esclaves et étaient soumis à un «service assigné» où ils étaient loués à de riches propriétaires terriens pour les utiliser comme main-d’œuvre bon marché.