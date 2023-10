ABC News publie une histoire sur des grenouilles femelles simulant leur mort, et les blagues s’écrivent honnêtement d’elles-mêmes – Twitchy

Dans un autre type d’histoire pour aujourd’hui, nous avons appris des informations cruciales d’ABC News sur les femelles grenouilles rousses d’Europe. Les chercheurs ont découvert que certaines de ces grenouilles femelles simulaient leur propre mort pour éviter l’attention indésirable des mâles pendant la saison des amours, alors allumons nos lumières de grenouilles, les amis, il commence à faire assez de grenouilles là-bas !

Selon une nouvelle étude, des femelles de grenouilles rousses européennes ont été observées se livrant à une « immobilité tonique » – feignant essentiellement leur propre mort – pour éviter de s’accoupler. https://t.co/q7ZCdQGcBR pic.twitter.com/EVEvlY1Afi – ABC Nouvelles (@ABC) 11 octobre 2023

Il semble que les femelles grenouilles rousses ne cherchent tout simplement pas à trouver un partenaire. ABC rapporte qu’ils se livrent à une saison de reproduction « explosive ». Lire ici :

Les grenouilles rousses européennes se lancent dans une saison de reproduction « explosive », une courte saison au cours de laquelle les mâles se disputent férocement l’accès aux femelles, ce qui entraîne des bousculades et des combats. Les mâles peuvent également harceler, contraindre ou intimider les femelles pour qu’elles s’accouplent, selon l’étude.

Nous trouvons cette histoire tout à fait ridicule. Nous avons trouvé des informations plus intéressantes dans l’article ABC. Continuez à lire :

Le phénomène semble avoir évolué pour permettre aux femelles de survivre à une saison des amours intense et potentiellement dangereuse, a déclaré à ABC News Carolin Dittrich, une écologiste évolutionniste et comportementale qui a mené la recherche dans le cadre du Musée d’histoire naturelle de Berlin. … Au milieu du chaos, les grenouilles femelles risquent de se retrouver piégées dans des « boules d’accouplement », dans lesquelles plusieurs mâles s’accrochent à elles pour attirer leur attention, ce qui pourrait entraîner leur mort.

« Coupes d’accouplement » nous fait coasser de rire !

via GIPHY

Honnêtement, les blagues s’écrivent d’elles-mêmes à ce stade, alors voyons comment le public a réagi à cette information extrêmement intéressante.

Peut-être qu’elle a aussi mal à la tête ?

Cela expliquerait pourquoi mon ex n’a jamais bougé – M. Smith (@Dieselnurse) 11 octobre 2023

Oh non! On ne peut s’empêcher de rire MDR

🤣🤣🤣 cela a besoin d’une vidéo https://t.co/av1JiGvuv0 – Ambre (@wickedlilglitch) 11 octobre 2023

Notre journée serait FAITE s’il y avait une vidéo de cela !

Version grenouille de « Reculez, ça ne m’intéresse pas, perdant ! » C’est efficace à 100% ! – Alex le fantôme (@GhostOfAlex1) 11 octobre 2023

Hé mon pote, c’est ma femme —Enguerrand VII de Coucy (@ingelramdecoucy) 11 octobre 2023

Ces commentaires rendent cet écrivain incroyablement joyeux.

Je suis sûr que devenir une féministe radicale serait plus dissuasif… – Maître Uchiwa (@BluesaberKurama) 11 octobre 2023

Je veux dire, si ton petit ami était français, tu ne feindrais pas la mort aussi ? https://t.co/RJRuAuCZIU – Andrew Lynch (@GentlemanRascal) 11 octobre 2023

COUPS TIRÉS.

« Hé bébé, je peux t’offrir un verre ? »

Moi: pic.twitter.com/7OuIa0g6oF – Catnjustus (@catnjustus) 11 octobre 2023

Le résultat de produits chimiques issus du plastique. – Mince (@shadiekids) 11 octobre 2023

Ou peut-être qu’Alex Jones avait raison depuis le début et qu’ils rendent vraiment ces foutues grenouilles gays. Juste quelque chose à penser.

Blague à part, mesdames, ne dites pas aux hommes que ce n’est pas TOUT ce que nous simulons. Une fille doit avoir ses secrets. *Clin d’œil*

