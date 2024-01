ABC News annule son débat républicain car il n’y a pas assez de participants : NPR

basculer la légende Andrew Harnik/AP

ABC News a annulé son débat primaire républicain prévu jeudi. L’agence de presse a déclaré qu’elle n’avait pas suffisamment de candidats participants.

“Notre intention était d’organiser un débat issu des caucus de l’Iowa, mais nous avons toujours su que cela dépendrait des candidats et du résultat de la course”, ABC News a rapporté Mardi. “En conséquence, même si notre solide couverture électorale se poursuivra, ABC News et [local news station] WMUR-TV n’ira pas de l’avant avec le débat de la primaire présidentielle républicaine de jeudi dans le New Hampshire.”

Le média a déclaré que les candidats Nikki Haley et Donald Trump n’avaient pas confirmé leur participation dans le délai fixé par ABC News.

Haley a déclaré sur les réseaux sociaux qu’elle souhaitait affronter Trump ou le président Biden lors de son prochain débat.

“Nous avons eu cinq grands débats au cours de cette campagne”, a-t-elle déclaré. “Malheureusement, Donald Trump les a tous esquivés. Il n’a plus nulle part où se cacher. Le prochain débat que j’aurai aura lieu soit avec Donald Trump, soit avec Joe Biden. J’attends cela avec impatience.”

Haley, ancienne ambassadrice de l’ONU, s’est classée troisième dans le caucus de l’Iowa, recueillant environ 19 % des voix, derrière les 51 % de Trump et les 21 % du gouverneur de Floride Ron DeSantis.

DeSantis et l’ancien gouverneur du New Jersey Chris Christie avaient accepté de se joindre au débat, mais Christie a abandonné la course à la présidentielle la semaine dernière.

DeSantis a déclaré que Haley avait « peur de débattre » dans un message sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter.

“La réalité est qu’elle ne se présente pas à l’investiture, elle se présente au poste de vice-présidente de Trump”, a-t-il déclaré.

Il a ajouté : “Je ne snoberai pas les électeurs du New Hampshire comme Nikki Haley et Donald Trump, et je prévois d’honorer mes engagements. J’ai hâte de débattre de deux podiums vides dans l’État de Granite cette semaine.”