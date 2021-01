Matt n’a pas été le seul ces dernières saisons à apporter sa foi dans la compétition. Les fans ont été surpris d’apprendre Tayshia Adams éliminé Ivan Hall sur la saison 16 de La bachelorette en raison de croyances différentes.

Selon Ivan, les deux ne sont pas d’accord sur la religion, qui, selon lui, est un facteur décisif pour elle. « Toutes les filles avec qui je suis sortie dans le passé, ça ne s’est jamais terminé à cause de la religion ou quoi que ce soit d’autre, mais je sais que c’est quelque chose qui est important pour vous », a-t-il déclaré à Tayshia à l’écran.

Il a ensuite partagé plus de détails sur leur conversation sur le Hors de la vigne podcast, disant: « Je savais que nous allions devoir en parler éventuellement parce que je pouvais dire qu’elle était, au moins, chrétienne. »

« Mais nous n’en avions pas parlé dans le passé. Mais elle m’a dit peut-être une fois qu’elle comptait beaucoup sur sa foi », a-t-il poursuivi, ajoutant La bachelorette star a abordé le sujet dans la Fantasy Suite. «Tayshia était comme, ‘Alors que penses-tu d’élever des enfants avec la religion et quoi pas?’ Et c’est là que nous nous sommes plongés dedans. Et j’ai en quelque sorte expliqué à Tayshia: « Écoutez, je suis agnostique. Beaucoup de gens confondent cela avec un athée. L’athée n’est pas ce que je suis. » «

Il a ajouté: « Elle voulait sortir avec quelqu’un qui est chrétien. Et c’est très bien. »

Malgré la sensibilité d’une religion à un sujet, Robert a dit à Nick qu’ils ne s’en détourneraient pas si l’un de leurs responsables sentait que c’était important pour eux. En termes simples, «si les gens veulent discuter de religion, ils devraient et nous devons absolument la diffuser».