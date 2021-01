Seulement 45 jours (à compter de l’heure de publication) jusqu’à L’anatomie de Grey est de retour sur les ondes.

ABC vient d’annoncer ses dates de première au printemps 2021, ce qui nous permet de commencer le compte à rebours officiel pour le retour de certaines de nos émissions préférées et la première de certaines nouvelles émissions préférées potentielles, avec quelques émissions en route vers de nouvelles nuits.

À l’origine, L’anatomie de Grey et Station 19 devaient revenir le 4 mars, mais ils ont maintenant été retardés d’une semaine jusqu’au 11 mars. Un million de petites choses reviendra également le 11 mars, mais le 7 avril, il passera aux mercredis pour faire place à la nouvelle série Rebelle le 8 avril.

Rebelle est la troisième émission actuelle pour L’anatomie de Grey et Station 19 producteur exécutif et showrunner Krista Vernoff et étoiles Katey Sagal en tant que juriste inspiré par la vie de Erin Brockovich. La série est également en vedette John Corbett, James Lesure, Lex Scott Davis, Tamala Jones, Ariela Barer, Kevin Segers, Sam Palladio et Andy Garcia.